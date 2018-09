Se acerca la hora de la verdad para una nueva Liga Endesa

Por octava temporada consecutiva Endesa dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Liga ACB. Una competición que arranca con ganas de renovarse y de seguir creciendo, como explicó su nuevo presidente Antonio Martín, quien también aseguró que la ACB ofrece «baloncesto del bueno» y grandes dosis de «verdad» debido a la intensidad con la que se viven las victorias y las derrotas y las consecuencias que provocan. José Bogas, consejero delegado de Endesa, fue el anfitrión de una gala conducida por Carol García y David Broncano y que reunió a buena parte del baloncesto nacional.

El cómico de Movistar arrancó con unas ideas para «renovar» el baloncesto que había apuntado en el taxi de camino a la gala y después fue improvisando entrevistas a los jugadores en función de informaciones recopiladas sobre cada uno de ellos: el 4x4 gigante que Hanga se compró nada más fichar por el Barcelona y que no le cabe en muchos garajes, las bromas que Henk Norel no quiso desvelar, la faceta youtuber de Vicedo, la etapa de portero de Diagné («era mejor que Casillas») o la admiración de Jonathan Barreiro por Toquero. El alero gallego del Tecnyconta explicó que había acudido a La Romareda en más de una ocasión y que le gusta el estilo aguerrido y luchador del vasco. Además, Barreiro confesó sus pinitos como delantero, aunque no tardó en cambiar el fútbol por el baloncesto.

El Tecnyconta Zaragoza estuvo representado por su gerente, Predrag Savovic, además de por uno sus capitanes, Jonathan Barreiro. El jugador pasó por el escenario junto a Granger, del Baskonia, porque fueron subiendo por parejas según los enfrentamientos de la primera jornada. Además de las entrevistas a los jugadores hubo cameos de Juanma López Iturriaga y Antoni Daimiel en el escenario y de Joe Arlaukas desde Santiago de Compostela, donde este fin de semana arranca la temporada oficial con la Supercopa.

Por espacio de una hora hubo risas en la sala, como cuando Broncano le preguntó a Ovie Soko, en inglés, si le gustaba Murcia y si ya había visto «the little sea» [sic], el Mar Menor. La gran mayoría de jugadores entraron en el juego del humorista, el del vacile, que tanto éxito le ha dado en los últimos meses, cuando se ha multiplicado su presencia mediática. Hubo también momentos más serios en la presentación, como cuando Juan Carlos Navarro tuvo que ponerse en pie para recibir una prolongada ovación. La ACB quiso acordarse de los jugadores que se han retirado este verano, como el azulgrana, Álex Mumbrú o Sitapha Savané.

CON GANAS / Tras la presentación, Jonathan Barreiro aseguró que el Tecnyconta ya tiene ganas de comenzar a competir. «La temporada arranca con mucha ilusión», indicó el alero. «Somos un equipo nuevo pero todos mis compañeros están muy mentalizados de que este es un año de cambio y que Zaragoza quiere estar lo más arriba posible después de un par de campañas en las que se ha sufrido», explicó. La nueva temporada arranca en Vitoria, un lugar complicado en el que el Tecnyconta, sin embargo, ganó la temporada pasada. «Tenemos que hacer un partido perfecto si queremos ganar allí, el año pasado lo hicimos y queremos repetir», manifestó.

Junto a Barreiro hubo tres exjugadores del Tecnyconta y completaron la nómina Sergio Llull (Real Madrid), Jayson Granger (Baskonia), Adam Hanga (Barça), Marcus Eriksson (Gran Canaria), Joan Sastre (Valencia), Moussa Diagné (Morabanc Andorra), Jaime Fernández (Unicaja), Javi Beirán (Tenerife), Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada), Ovie Soko (UCAM Murcia), Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes), Pepe Pozas (Monbus Obradoiro), Alberto Corbacho (Delteco GBC), Dino Radoncic (San Pablo Burgos), Xabi López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut), Henk Norel (Cafés Candelas Breogán) y Justin Doellman (Manresa).