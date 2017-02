«Acudo sin presión, pero con España lo voy a dar todo»

Llega una de las citas más importantes para Carlos Mayo en la temporada invernal. El próximo viernes (18.25 horas) disputa los Campeonatos de Europa en pista cubierta en la ciudad serbia de Belgrado. El atleta del Adidas correrá las semifinales de los 3.000 metros lisos. Es el único aragonés que disputa esta cita. Se trata de la segunda gran competición que disputa en la categoría absoluta el corredor preparado por José Luis Mareca tras los Campeonatos de Europa de Amsterdam, donde corrió los 5.000 metros. La prueba bajo techo será un paso más de cara a la gran cita del aragonés, que serán los Campeonatos de España de campo a través el 12 de marzo en Gijón.

Mayo partirá esta mañana a primera hora desde Barcelona y está previsto que llegue a Belgrado a la hora de comer. La selección la componen 34 atletas, 21 hombres y 13 mujeres. Los líderes son los medallistas olímpicos Ruth Beitia y Orlando Ortega.

<b>– Curiosamente su debut internacional con la selección española fue en el Campeonato de Europa de cross júnior hace cuatro años.

</b>–Recuerdo que salí muy fuerte, pero en la primera vuelta acabó para mí la carrera. Llegaba en buena forma y con la ambición de estar en los puestos de delante. Pero me pudieron las ganas. En este tipo de competiciones se sale muy rápido, y si no te frenas, lo pagas. Recuerdo que la recta de salida era muy larga, tenía 600 metros y tomé la primera curva en la quinta posición. Al final llegué el treintaitantos. Aunque terminé contento de debutar con la selección española.

<b>–¿Cuál es su objetivo en el Campeonato de Europa bajo techo?

</b>–El objetivo será meterme en la gran final. Creo que lo tendré muy complicado. Ha salido la lista de inscritos, tengo la marca duodécima y tenemos la mínima 50 atletas. Yo creo que para entrar en la gran final la cosa estará muy ajustada. Creo que la primera ronda será una masacre. Pero lo tendré que intentar. Por sacar algo positivo, me gustaría tener buenas sensaciones y lograr mi marca personal (7.54.34). Pero que salga lo que tenga que salir. De todas maneras, miro hacia el Campeonato de España de cross que se disputa dentro de dos domingos y eso me motiva más.

<b>–¿Quiénes cree que pueden ser los grandes favoritos para llevarse el título en Belgrado?

</b>–No conozco a los rivales a los que me voy a enfrentar, pero tengo claro que uno de los pretendientes claros al triunfo es mi compañero de equipo Adel Mechaal. Uno de los atletas que tiene mínima y que está inscrito es el escocés Butchart, que fue finalista en los Juegos Olímpicos de Río. También destacaría a Ibrahimov, el atleta de Azerbayán. Pero esta prueba es una gran oportunidad para los europeos puesto que los blancos lo tenemos más difícil en los Mundiales.

<b>– De todas maneras, acude a la cita como un aprendizaje y sin la presión de buscar por obligación un buen resultado.

</b>–La verdad es que acudo sin presión. Pero hay que reconocer que cuando me pongo la camiseta de la selección española me transformo y lo doy todo. Me he centrado más en el cross durante este invierno. Pero me gustaría hacer una buena marca y esta es una buena oportunidad. No corrí muy bien el 3.000 lisos del Campeonato de España en Salamanca y quiero dar la cara.

<b>–¿Qué tipo de carrera le vendría mejor?

</b>–Me gustaría una prueba con un ritmo muy alto y en la semifinal no sé si se podrá dar esta circunstancia. Si hiciera una buena marca sería genial.

<b>–Dentro de un magnífico invierno, ¿piensa que la peor prueba que ha disputado ha sido el Campeonato de España en pista cubierta?

</b>–A esta competición acudí poco fresco, sin chispa y sin buenas sensaciones. Mucho tuvo que ver que los días previos sufrí unos problemas en el tobillo entrenando. Desde el inicio no me noté bien. Sin embargo, en el 5.000 del Nacional absoluto me encontré bien durante toda la carrera. En Salamanca nunca tuve las sensaciones de poder liarla. Y a nivel mental tenía miedo de no saber como respondería sobre la pista. Iba a por medalla y fui quinto.

<b>–¿Qué opciones le da a los atletas españoles que compiten en las pruebas de mediofondo?

</b>–Kevin López, Álvaro de Arriba y Daniel Andújar, que son los tres atletas que corren el 800 lisos, rinden bien en la competición internacional. López es el que más opciones tiene de medalla y De Arriba se puede meter en la final. Sergio Paniagua se estrena en un 1.500. El que más opciones tiene es Marc Alcalá y si se mete en la gran final puede dar la sorpresa. En cuanto a los 3.000, Jordi Torrens es novato como yo y el objetivo de Mechaal es llevarse metal. Está rápido tras correr el 1.500 y llega en un gran estado de forma. En chicas Esther Guerrero y Solange Pereira se pueden meter en la final de los 800 y 1.500 lisos.

<b>–¿No le despistará en su preparación para el Nacional de cross este viaje a Belgrado?

</b>–Está claro que el viaje es un hándicap, aunque esta excursión a Serbia no me hará ningún daño. Pero con el 3.000 cogeré chispa de cara al cross donde se juega todo en la última vuelta. No creo que haya problema. Tengo la base y en la pasada semana hice 170 kilómetros. De cara a Gijón ya no me queda gran cosa puesto que todo el trabajo ya está hecho.

<b>–¿Acudirá su familia a animarle a Belgrado?

</b>–No vendrán puesto que ha sido un viaje muy precipitado. Los vuelos están disparados de precio y no tiene sentido desplazarse hasta Belgrado. En Gijón sí que estarán todos y es posible que corra Ana Lecha, mi novia.

<b>–Está claro que su objetivo del invierno sigue siendo en Nacional de cross en Gijón.

</b>–Me veo en el grupo de cabeza hasta el final. Los grandes favoritos son Fifa y Guerra. Quiero estar en el top ten y cuanto más cerca, mejor. El año pasado no fue muy bueno puesto que no pude correr en Calatayud por lesión y tras Abadía el siguiente aragonés no entró entre los 40 primeros. Habrá ausencias como Toni. Hubiera sido la leche correr con él. Pero Víctor Puyuelo y Eliseo Martín están muy fuertes y Juan Carlos Dutrey está haciendo una buena temporada de cross.