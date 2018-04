Adrián Pereira renueva por dos años con el Ríos Renovables Zaragoza

Adrián Pereira, guardameta del Ríos Renovables Zaragoza, continuará dos años más ligado al club aragonés después de haber rubricado su renovación en FotografiArte (Calle Monasterio de la Oliva, 10), patrocinador de la entidad y cuyo dueño, Rubén Losada, es el fotógrafo oficial del club. De este modo, el portero, que comenzó la temporada en el equipo juvenil, pasará a ser miembro de la primera plantilla a todos los efectos.



El arquero, que cumplió 18 años el pasado mes de enero, llegó al club en el verano del 2016 procedente del Figueruelas, su población. Esta campaña alternó el juvenil, entrenado por Arturo Santamaría, con los entrenamientos del equipo de Primera División. La lesión de Iván Bernad en el último partido del 2017 propició que Pereira comenzase a ser convocado con Santi Herrero. Así hasta que en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Jaén Paraíso Interior debutó oficialmente saliendo y parando un penalti. Su primer partido de Liga tuvo un sabor amargo ya que encajó once goles en el Palau Blaugrana ante el Barcelona Lassa.

La operación de Arturo Santamaría y la baja de Iván Bernad le abrieron de par en par las puertas de la portería del cuadro de Santi Herrero. Después del Palau cuajó una gran actuación ante el Peñíscola RehabMedic, y de hecho volvió a atajar otro penalti, pero finalmente no pudo ganar el Ríos Renovables el partido. En la Copa de España llegó su gran momento y fue cuando se dio a conocer. Adrián Pereira sostuvo al equipo desde la portería ante el FC Barcelona Lassa con 34 paradas, muchas de ellas de gran mérito, y en la tanda de penaltis detuvo el segundo lanzamiento a Rivillos, ayudando así a la clasificación de los aragoneses para semifinales. A pesar de otro buen partido de Adrián Pereira, el Jaén Paraíso Interior apeó al Ríos Renovables de la final.

En sus dos últimos partidos recibió un solo gol ante el Santiago Futsal y fue el protagonista de la mejor parada de la jornada la semana pasada, aunque no pudo evitar la derrota ante el Movistar Inter, líder de la competición. Adrián Pereira confiesa que está “muy contento por seguir dos años más en el club de mi tierra”, así como que “desde el primer momento me trataron genial y seguro que estos dos años, como mínimo, serán muy bonitos”. Sobre sus retos, el portero asegura que quiere “mejorar, aprender de los veteranos, de los jóvenes y que me enseñen los aspectos deportivos y extradeportivos, como están haciendo hasta ahora. Espero que las próximas temporadas sean muy bonitas, tanto como ésta o más, e intentaremos dar lo mejor de nosotros”.