La AFE mantiene su postura contra el partido de Liga en EEUU tras su reunión con Tebas

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, mostró su oposición a la disputa de un partido del campeonato de Liga el próximo mes de enero en Estados Unidos tras reunirse este lunes con su homólogo en LaLiga, Javier Tebas. Aganzo acudió a primera hora de la mañana a la sede de LaLiga para abordar el tema, después de pedir a la patronal que revocara la decisión tras reunir a los capitanes de Primera división el pasado 22 de agosto, y ambas partes volverán a sentarse la semana que viene, según indicó el presidente del sindicato.

"Vamos a analizar la información que nos de LaLiga y en el caso de que no lleguemos a un acuerdo seguiremos con nuestro proceso. Estamos en una perspectiva muy diferente Javier y yo. Yo el deporte lo entiendo para que puedan estar los aficionados tranquilamente, desplazarse a ver a su equipo y no que sea todo derechos de televisión y se beneficie a Japón y a Estados Unidos", dijo Aganzo a su salida del encuentro.

Sobre la posibilidad de que Tebas cambie de parecer, Aganzo indicó insistió en que éste "ve el fútbol como un negocio en donde los futbolista y los aficionados ahora mismo no contamos mucho". "Realmente el aficionado debe sentirse querido. Un lunes, yo personalmente y los jugadores, pensamos que no es el día apropiado ni para ellos ni para la afición, pero estamos esperando información de todos los puntos. Nosotros seguimos en la misma línea porque aquí afecta a todos los futbolistas de España. No es solo el Girona-Barcelona, este año puede ser uno y el próximo otro", añadió.

Falta de entendimiento

La AFE rechazó a finales de agosto la creación de LaLiga North América, una filial conjunta a quince años y participada al cincuenta por ciento por ambas partes, que entre sus objetivos incluye la celebración de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugará fuera de Europa. LaLiga y la multinacional Relevant pretenden impulsar el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y Canadá, según indicó la primera cuando anunció su puesta en marcha.

Pese a la postura de AFE, el Girona confirmó hace unos días que ha aceptado la propuesta de LaLiga de disputar en Estados Unidos el encuentro frente al Barcelona programado en Montilivi, aunque no confirmó que se vaya a jugar en Miami.

La celebración de un partido oficial de Liga fuera de España requiere la aprobación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), de la UEFA y de la confederación en la que vaya a celebrarse, en este caso la CONCACAF.