Agné: «Ellos han sido mejores en los pequeños detalles»

Apesar de la derrota frente al Girona, Raúl Agné estaba ayer contento con el juego realizado por el Real Zaragoza. «Yo no he visto tanta diferencia entre nuestra primera parte y la segunda. El gol es lo que ha roto todo, porque ha sido un golpe fuerte. Cuando juegas contra un muy buen equipo y el partido es cerrado, los pequeños detalles mandan. Además sabiendo que es un equipo que a balón parado es muy fuerte teníamos que haber estado más atentos», dijo Agné. Además, añadió: «Estoy satisfecho de la primera parte del equipo, porque al principio hemos hecho los mejores minutos desde que yo estoy aquí, y triste por la derrota, pero yo no pierdo la fe en este equipo».

El Zaragoza cosechaba una derrota tras dos victorias consecutivas «y eso siempre es un paso atrás, porque además queríamos demostrar que podíamos competir contra un equipo de ascenso directo. Ellos han sido mejores en los pequeños detalles, pero la próxima semana tenemos otra revancha. Ahora solo podemos pensar ya en ganar al Tenerife», afirmaba el técnico aragonés.

No obstante, explicaba: «Yo entiendo a la gente, a todo el mundo y también el pesimismo, pero yo sé donde estoy. Acabo de aterrizar y no estoy intoxicado. Llevar cuatro años en Segunda División para un equipo como el Real Zaragora siempre provoca frustración. No sé si la palabra intoxicado es la adecuada o no. Yo lo que hago es intentar ser objetivo y si ayer creía en este equipo, ahora sigo igual, pero entiendo el malestar de la gente. Cuando se pierde se señala al entrenador, pero prefiero asumir yo esa responsabilidad y que no se señale a ninguno de los jugadores (el portero Irureta tuvo un despiste en el primer gol del Girona). Luego, en privado, ya valoraremos nosotros lo que haya que valorar en cada momento».

Tras encajar el 0-2 muchos aficionados zaragocistas decidieron abandonar el estadio de La Romareda y no presenciar los últimos partidos del encuentro. Algo que Raúl Agné calificó de «normal» y seguidamente añadió: «No soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer. La gente ha aguantado el tirón y ha entrado muy bien al partido, igual que el equipo, y a partir del 0-1 todo ha ido mal. Cuando vas a pecho descubierto y perdiendo lo normal es que te hagan esa contra. Entiendo que la gente se vaya y lo acepto, pero no creo que sea ninguna critica al equipo. Simplemente es que empieza a hacer fresco y que se van porque igual nos meten hasta otro».

El cuadro aragonés se queda ahora a nueve puntos del Girona, que ocupa la segunda plaza de ascenso directo, y Raúl Agné dio a entender que buscar la Primera División por esa vía es ya un objetivo muy complicado para el Real Zaragoza. «Creo que el Levante, el Girona y ahora el Getafe llevan otra velocidad respecto a los demás equipos. Eso lo ha dicho el partido de hoy (por ayer), pero también hay otras maneras de subir y si no que se lo pregunten a Osasuna», dijo Agné