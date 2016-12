Agné: «Estoy contento, pero no satisfecho»

Estoy contento, pero no satisfecho, porque soy muy exigente, muy autocritico, y creo que podemos hacerlo mejor», dijo ayer Raúl Agné al hacer balance del rendimiento del Real Zaragoza desde que se hizo cargo del equipo. Además, añadió: «Pero estoy contento porque en las circunstancias que nos encontramos en estos 8 últimos partidos, somos equipo de playoff y el cuarto o quinto mejor. Eso, por el momento, me produce satisfacción».

El técnico aragonés destacó el cierre del año con el primer triunfo fuera en Vallecas y la consecución por primera vez en este curso de dos victorias consecutivas. «Y encima en el momento que ha venido. Conseguir la primera victoria de visitante, enlazar dos seguidas e irte de vacaciones lo disfrutas más porque no ha habido competición después. Lo más importante es que nos hemos liberado y que se ha visto que este equipo también puede ganar de visitante, pero somos conscientes de que debemos ganar más partidos fuera», dijo.

Agné reconoció, no obstante, que todavía deben mejorar. «Cuando llegué ya dije que lo más importante era agarrar puntos, intentando construir juego y un equipo, con todas las ausencias que teníamos. Pero yo nunca estoy contento y eso me hace irme cada día a dormir pensando que puedo mejorar. No es que no esté contento con lo que no hayan hecho bien sino al revés, estoy muy satisfecho por como se han implicado y comprometido, pero yo me exijo más y quiero que el equipo haga lo mismo. No es una cuestión de inconformismo, pero yo quiero jugar mejor y también ganar partidos, que es lo importante», afirmó.

El técnico ha dicho en alguna ocasión que sigue en la busqueda de un once ideal, pero se lo toma con cierta calma. «No me obsesiona, porque eso te lo marcan los futbolistas. Lo que quiero como entrenador es que nadie se sienta titular, porque eso me va a permitir encontrar un once y va a subir los niveles de rendimiento de la gente. Ojalá que podamos recuperar gente y que todo el mundo apriete al compañero. Es lo que queremos y lo que nos hará ser mejores», explicó.