Agné "Nos falta músculo en alguna zona y hay jugadores de edad, pero no pierdo la fe en este equipo"

El entrenador del Real Zaragoza quiere mantener la casa en pie. Lo intenta en cada presencia frente a los medios de comunicación y sobre todo en día como hoy, de tremenda dureza y realidad. De vez eb cuando mete una cuña que hace torcer el gesto a la afición o al asistente al partido. "No he visto tanta diferencia. El gol lo ha roto todo", dijo como arranque a su charla al final del encuentro. Luego señaló las causas d ela derrota con mucha mejor puntería. "Cuando juegas contra un gran equipo y muy cerrado, los pequeños detalles mandan. No hemos estado atentos en su primer tanto". pese a todo, Agné comentó estar satisfecho del rendimiento de la primera parte. "Son los mejores minutos nuestros desde que estoy aquí. A partir de ahí no pierdo la fe en este equipo".

"Todas las derrotas son un paso atrás. Yo acabo de aterrizar y no estoy intoxicado, aunque entiendo el malestar de la gente. Por eso tengo que mantener la esperanza", añadió el técnico, quien dijo comprender la actituD del público cuando decidió marcharse antes de acabar el partido. "Quién soy yo para decirle algo a la afición. Entiendo que se haya ido la gente antes de acabar. Lo veo normal y no me preocupa". Al final dio en la diana de su análisis. "No tenemos músculo en alguna zona y jugadores con edad. Acepto el perfil de la plantilla y debemos crecer desde el balón". Agné, con poco entusiasmo, admitió que el club estará atento al mercado de invierno por una cuestión "profesional"