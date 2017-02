Agné: «Yo tengo fuerzas, pero soy un trabajador del club»

Raúl Agné reconoció ayer estar preocupado por la situación del Real Zaragoza, pero aseguró no temer por su puesto. «Yo tengo fuerzas, el grupo se esfuerza, se deja el alma y tiene humildad. A partir de ahí las cosas que no puedo controlar no dependen de mí. Yo soy un trabajador del club», dijo el técnico zaragocista tras caercontra el Nástic de Tarragona.

Angé no ocultó que la derrota frente al Nástic suponía una gran contratiempo para el equipo. «La afición ha estado de diez, pero al final ha mostrado su malestar. Es un año difícil y somos conscientes de que hoy era un partido que era un termómetro. Venía un equipo que estaba en descenso y te ha dicho la realidad de la Liga. Y la realidad te dice que ahora quizás toca pelear por otras cosas porque lo más reciente es esto», comentó el preparador zaragocista. Además, añadió: «Sabíamos que el rival de hoy iba a marcar un poco el devenir del futuro y no hemos podido ganar».

El técnico aragonés consideraba que el Real Zaragoza no había merecido perder ante el Nástic. «Nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar y con muy poco que nos hagan salimos muy penalizados. Al minuto 8 creo que tendríamos que haber ido 2-0 tras entrar en el partido con un gol y un palo. Luego hemos generado más ocasiones y con el gol se han igualado las cosas. Ellos han tenido el control en zonas donde no nos hacían daño y con el segundo gol se ha roto el partido, pero, aún así, hoy tocaba que fuera el día de los palos. Creo que hemos hecho bastantes más ocasiones que el Nástic», dijo.

Raúl Agné fue cuestionado por la dependencia del equipo de Ángel a la hora de crear peligro. «Es cierto que es nuestro delantero lanza y en esa zona estamos mermados, pero no me preocupar porque veo la Segunda División y las ocasiones que se generan y creo que el equipo ha hecho hoy. suficientes oportunidades de gol para ganar. Nosotros también tenemos defectos, pero no creo que solo sea eso. Ojalá que tuviéramos más gente y veremos lo que nos aportar ahora el resto», explicó el técnico.

El Zaragoza volvió a encajar un gol a balón parado y tampoco pudo acabar con ese problema ante el Nástic. «Nos han metido un gol a balón parado y otro de un tiro fuera del área, pero si alguien recuerda alguna ocasión más del rival que me la diga. La realidad es que hemos perdido y que manda la contundencia», dijo Agné.