Agostini: "El problema es que Rossi era el nº 1 y, ahora, el nº 1 es Márquez"

Los pilotos de MotoGP empiezan a llegar hoy al circuito de Austin (Texas) donde este fin de semana (domingo, 21.00 horas, Movistar MotoGP TV) se celebra el Gran Premio de Estados Unidos de moticiclismo, ganado siempre por el tetracampeón catalán Marc Márquez (Honda), que ni siquiera ha perdido en los entrenamientos en el trazado donde se ha mostrado invencible. Y, junto a Márquez, también llegará Valentino Rossi (Yamaha), que criticó con enorme dureza el ímpetu y la fogosidad del piloto de Cervera (Lleida), en el trazado argentino de Termas de Río Hondo, donde provocó la caída del ‘Doctor’. Las barbaridades que dijo Rossi de Márquez no parecen haber convencido a muchos en el mundillo de las dos ruedas y desde la organización del Mundial hasta el mismísimo presidente de la Federación Internacional (FIM), el venezolano Vito Hipólito, todos consideran que el campeón catalán ya recibió suficiente castigo (30 segundo de penalización y, por tanto, su primer cero en el casillero del Mundial) y que se trató de un lance de carrera, grave, sí, pero un lance.

EL AUTÉNTICO PROBLEMA

Preguntado recientemente el campeonísimo italiano Giacomo Agostini, en el programa deportivo ‘Tot Gira’ de Catalunya Radio, cuál era el motivo del durísimo ataque de Rossi a Márquez, el 15 veces campeón del mundo y poseedor de 122 victorias mundialistas, récords aún no alcanzados por nadie, dijo que “el problema es que Valentino era el nº 1 y, ahora, el nº 1 es Márquez, ese es el problema”. Agostini, que aseguró que en Italia han empezado a darse cuenta de que Rossi no siempre tiene razón (“antes, todo el mundo estaba de acuerdo con él, ahora ya no es así”), cree que “Márquez no tiene, en ningún momento, intención de chocar o de tirar a sus adversarios, simplemente se precipitó y, como él mismo reconoció, cometió errores, como hemos cometido todos, incluido Rossi cuando, por ejemplo, chocó con Gibernau en Jerez”.



Valentino Rossi (Yamaha) y Marc Márquez (Honda) bromean cuando aún se llevaban bien. / MIRCO LAZZARI

Agostini no cree que ni la organización del Mundial ni Dirección de Carrera tenga que hacer nada más contra Márquez “entre otras razones porque Marc ya pagó y de forma muy cara por todos sus errores que cometió con las tres penalizaciones que le pusieron en Argentina. Marc, en aquella carrera, lo perdió todo, todo, y no consiguió ventaja alguna”. El mito italiano recuerda que el francés Johann Zarco (Yamaha) chocó con Dani Pedrosa (Honda) “y lo envió al hospital, donde han tenido que operarle de un brazo” y todo el mundo consideró que aquel incidente era un lance de carrera más. De la misma manera que tampoco el impetuoso piloto italiano Danilo Petrucci (Ducati) fue castigado con chocar contra Aleix Espargaró, antes de que lo hiciera también Márquez.

IMPOSIBLE TENER MIEDO A 340 KM/S

Agostini piensa que Rossi exagera y no dice la verdad cuando afirma que tiene miedo de correr con Márquez. “Eso es imposible. Cuando tú pilotas no puedes tener miedo. Tienes mucho respeto por lo que estas haciendo, pero no puedes pilotar una moto a 340 kilómetros por hora si tienes miedo. ¡Imposible! Si lo tuvieras, deberías ir a trabajar a un banco o a una oficina. Son carreras o es que no vieron cómo corrieron en Moto3 y Moto2, con duelos tremendos y también chocando con sus motos”.

Eso sí, el 15 veces campeón del mundo cree que Márquez debería de habérselo tomado con más calma y paciencia “pues era mucho más veloz que los demás”. Agostini considera que Marc es el mejor piloto del momento, el campeón e, incluso, teme que pueda alcanzar sus 122 victorias y hasta llegar a sus 15 títulos del mundo. “Tal vez llegará un día en que tenga que ponerme el casco y volver a correr. No, en serio, Márquez es muy bueno, mucho, pero ¡ojo! a Andrea Dovizioso y su Ducati porque están en gran forma. Este volverá a ser un campeonato apasionante y muy excitante”.