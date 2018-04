Un agujero cada vez mayor

El Tecnyconta Zaragoza encaja cada vez más puntos. Es una tendencia sostenida desde hace seis temporadas que cada año alcanza cotas más altas. Este curso 2017-18 el equipo aragonés está batiendo todos sus registros con 87,4 puntos en contra de media en los 25 partidos disputados hasta la fecha. Una cantidad que le sitúa el tercero por la cola en ese apartado estadístico en la Liga ACB, solo empeorado por el Burgos (87,72) y el Betis (88,24). Pero sus números son aún peores en la segunda vuelta de la competición. En los últimos ocho partidos su media se eleva hasta los 90,75 puntos por jornada.

Al observar estos datos hay que tener en cuenta un factor importante. El Tecnyconta Zaragoza es de los equipos con mayor índice de posesiones por partido en la Liga ACB, ya que la duración media de sus ataques oscila entre los 12 y los 14 segundos, por lo que es normal que en sus partidos haya más puntos en ambas canastas. El problema para el equipo aragonés es que el número de puntos a favor no ha aumentado en la misma medida que los puntos en contra, por lo que presenta un déficit cada vez mayor en ese aspecto.

El Tecnyconta promedia 81,4 puntos a favor por partido, seis menos de los que recibe (87,4), una diferencia que aumenta en la segunda vuelta. En este periodo anota 83,6 puntos pero recibe 90,75, lo que arroja un balance negativo de -7,15 puntos por partido, casi igual que el peor en la historia del club en la máxima categoría. En la temporada 2008-09 anotó 74,5 puntos y recibió 81,7, lo que deja una diferencia de -7,2.

Los números absolutos son los peores desde que el club aragonés compite en la máxima categoría. En la temporada de su estreno en la ACB, la 2008-09, acabó con 81,7 puntos en contra de media. En la 10-11 mejoró hasta los 77,7 y logró su mejor marca en la 11-12, cuando se quedó en 72,2. En la 12-13 recibió 74,8 puntos en los 40 partidos totales de la temporada, 72,4 en la fase regular. Un año más tarde terminó con 77,1 de media en los 36 partidos totales y 76,2 en la campaña regular. Después esa cifra no ha dejado de aumentar, pasando a los 77,7 del curso 14-15, a 81,7 en la 15-16 y 84,7 la temporada pasada.

En esta continúa la tendencia y, con nueve partidos aún por disputarse, la media es ya de 87,4 puntos recibidos por partido. En la segunda vuelta es aún peor porque el equipo ha encajado 90 o más puntos en seis de los ocho partidos disputados. Le hizo 90 el Gran Canaria, 94 el Gipuzkoa (con victoria aragonesa por 94-99), 98 el Baskonia, 100 el Tenerife (con prórroga), 96 el Real Madrid y 100 el Andorra el pasado sábado. También en esta segunda vuelta ha logrado su mejor registro de puntos en contra al dejar a un pobre Bilbao Basket en 61. Unas cifras que le han servido para ganar los duelos directos pero que convierten en casi imposible superar a equipos con mayor empaque.

A excepción del Bilbao Basket, todos los equipos con los que se ha enfrentado el Tecnyconta en esta segunda vuelta han logrado ante los aragoneses una cifra de puntos muy superior a su media de la temporada, fruto también del ritmo alto al que le gusta jugar al equipo zaragozano. No obstante, ajustar esas cifras sería un paso importante para que el Tecnyconta aumente sus posibilidades de éxito en las jornadas que quedan, en las que todavía debe hacer los deberes porque la salvación no está garantizada. La zona baja de la clasificación se ha apretado después de los últimos resultados y el equipo aragonés está un solo triunfo por encima de los puestos de descenso. El Tecnyconta no puede fallar ante los rivales directos, empezando el próximo sábado contra el colista Joventut.