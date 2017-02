El alcalde de Vigo dice que «el Madrid no manda en España»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, respondió con contundencia a las informaciones que aseguran desde Madrid que podría haberse disputado el partido ante el Celta, aplazado el sábado por los desperfectos ocasionados en el voladizo de Balaídos por el temporal. «El Madrid no manda en España, y desde luego en Vigo ya le digo que menos todavía. Con la seguridad del estadio de Balaídos no se juega. La verdad es que yo tenía otro concepto del Madrid», aseguró el alcalde en declaraciones a La Sexta.

La suspensión del partido sigue coleando. El club blanco emitió ayer un comunicado en su página web en el que ataca a Abel Caballero, cuyas declaraciones califica de «desafortunadas», y le acusó de mentir, ya que, según la nota, «el Madrid nunca cuestionó las medidas de seguridad establecidas en Balaídos». Además habla de que instó a que se reparara la cubierta del estadio dañada, a que se cerrara la citada grada o a que se buscara un estadio alternativo para jugar.

El equipo de Zidane vio como se suspendía su jornada y puede saltar el sábado a El Sadar para jugar ante Osasuna por detrás del Barça en la tabla, si los azulgranas vencen en Vitoria.

Mientras, el alcalde de Vigo no retrocede un milímetro en su apreciación inicial sobre los motivos que le llevaron a decretar la suspensión. Caballero mantiene que las condiciones del temporal no permitían subir a una persona para arreglar nada. «A las 14.00 del domingo, no se podía subir. La reparación tardará dos o tres días, no es cualquier cosa», apuntó. Los movimientos en la grada de Río en Balaídos se han adelantado. Ayer algunos operarios empezaron a revisar la cubierta.

El primer edil considera que se han dicho demasiadas tonterías desde Madrid. «El Madrid me ha decepcionado con su actitud. Ha tenido una reacción indebida. No se pueden decir cosas absurdas. No entiendo la discusión, el riesgo era evidente. Ya puede ser el Madrid o el Sursum corda, lo primero es la seguridad de la gente», afirmó en la SER. «El Celta tiene un calendario más apretado que el Madrid porque está en tres competiciones y ellos en dos», acabó el edil.