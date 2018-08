Aleix Espargaró: "Matar a un ciclista, en España, sale muy barato"

Aleix Espargaró, uno de los mejores pilotos de la categoría de MotoGP, un seguidor y practicante del ciclismo como hay pocos, gran amigo de muchas de las estrellas del pelotón español, practicante casi diario de la bicicleta, colega, por ejemplo, de Joaquim Rodríguez ‘Purito’ con quien llega a hacer miles de kilómetros a lo largo del año (“es mi mejor entrenamiento para mi preparación física de cara a MotoGP”), ha lucido hoy, como reivindicación, la inscripción ‘PorUnaLeyJusta’ en su casco, en referencia a la permeable ley que juzga a los conductores que atropellan y matan a ciclistas.

“Matar a un ciclista en España sale muy barato, muy barato, y eso debemos cambiarlo. No puede ser que, en pleno siglo XXI, los conductores que cometen esas locuras salgan libres, cierto, con cargos, pero libres, una vez se ha demostrado, no solo su tremenda imprudencia, la escasa consideración que tienen a los ciclista, sino, incluso, en muchos casos van borrachos o drogados”, comentó el mayor de los Espargaró, una vez concluida la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria, que se disputa en el precioso y lujoso trazado de Spielberg, propiedad de Red Bull, donde Aleix estrenó su casco.



Aleix Espargaró conversa con el técnico de Michelin y su ingeniero de Aprilia, antes del primer entrenamiento de hoy, en el trazado de Spielberg, donde se celebra el Gran Premio de Austria de MotoGP. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS



“Es muy triste todo lo que pasa y tenemos que empujar para que endurezcan la ley. Desde que he sido padre, desde que mis mellizos, Max y Mía, están en casa, mi mujer, Laura, no cesa de decirme que haga mountain bike y no carretera. Me lo dice un día tras otro y tiene razón, pero mi pasión es la carretera y mis amigos salen a hacer carretera, así que, aunque estoy cambiando mis costumbres, seguiré saliendo a la carretera”, comentó el piloto de Aprilia, que comentó que un día Laura Montero, su esposa, se pasó más de una hora llorando al ver en la tele la noticia de uno de los múltiples accidentes mortales que han ocurrido en España últimamente.

Conductores borrachos y drogados

Espargaró tiene la sensación de que los políticos y demás autoridades no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. “Cada semana hay más desgracias y esto no parece tener fin. Y coincide en que, en la mayoría de accidentes, el conductor del coche va borracho y/o drogado y, normalmente, acaba de salir de una discoteca. Y esto es muy triste pues parece que solo aprendemos cuando nos castigan fuerte. Creo que hay que cambiar la ley, endurecerla al máximo y que la gente que hace una burrada de este tipo debe pagar por ello”.

“Quiero pensar –insiste Espargaró-- que la gente que protagoniza esos accidentes son buena gente y que el peor castigo de todos es el cargo de conciencia que tendrán durante el resto de sus días, pero creo que eso no es suficiente. Cuando, por tu negligencia, destrozas una familia entera, tienes que pagarlo, tienes que ir a la cárcel. Es un homicidio ir drogado y, con un coche, atropellar a alguien. Has de pagar como toca”.

Una ley obsoleta

Espargaró está convencido de que va a costar mucho cambiar la ley, endurecerla, pero “debemos intentarlo entre todos, hacer presión y que este asunto llegue a las mesas de los políticos porque, insisto, estamos hablando de una ley que, por blanda, no tiene sentido. Es una ley obsoleta”. Por eso Aleix quiere ayudar a su amigo ‘Purito’ y a todos los que están trabajando para forzar ese cambio.

“Piensa –termina diciendo Aleix, aún con el mono de correr puesto—que, hace muy pocos días, mataron a dos ciclistas, a primera hora de la mañana, probablemente recién salidos a la carretera, en Montbrió del Camp, en Tarragona, y el conductor tiene pinta de que saldrá impune de ese accidente. Y eso que el conductor del coche dio positivo en drogas y alcohol pero, al día siguiente, estaba libre, cierto, con cargos, pero libre y pudo irse a su casa. Y eso me parece muy grave, mucho. No tiene sentido y me parece inadmisible que ocurran estas cosas. Por eso hay que pelear por cambiar y endurecer esa ley”.