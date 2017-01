Alerta en el cinco

Las pruebas médicas a las que Henk Norel se sometió ya el mismo domingo tras finalizar el partido contra el Unicaja en el Hospital Quirónsalud revelan que el holandés sufre un «esguince importante» en su tobillo izquierdo, según el parte remitido por el club. No obstante, el jugador todavía debe someterse a nuevos exámenes médicos una vez que se reduzca la inflamación de la zona para comprobar la evolución y estado del tobillo dañado. Norel sufrió el esguince en el último cuarto del encuentro del domingo tras una acción ofensiva con Alen Omic y, aunque regresó a la pista, tuvo que salir ayudado por sus compañeros y sin poder apoyar el pie izquierdo.

Los servicios médicos no indicaron tiempo estimado de baja ni recuperación. Norel comenzará la rehabilitación lo antes posible y será la evolución del tobillo la que marque su regreso tanto al trabajo en grupo como a la competición. Sin embargo, lo lógico es que, con un esguince importante, su participación en el partido del domingo en Bilbao sea, como mínimo, dudosa. De no estar disponible para Andreu Casadevall, o de estarlo pero en unas condiciones muy mermadas, el equipo tendría un serio problema en su juego interior. Porque Henk Norel estaba alcanzando un nivel notable, convirtiéndose en un claro referente ofensivo del equipo las últimas semanas, y porque Filip Kraljevic no termina de encajar en el equipo ni de ofrecer un buen rendimiento.

No obstante, la lesión de Norel no acelera, de momento, la contratación de un nuevo pívot. El Tecnyconta está buscando en el mercado, lleva tiempo haciéndolo, un cinco que mejore a Kraljevic y suponga el contrapunto físico a Henk Norel. Una búsqueda que la ausencia del holandés debería hacer más urgente, pero las limitaciones económicas con las que el club se mueve en el mercado hacen que el rastreo continúe al mismo ritmo. De momento, los jugadores que están quedando libres o se están moviendo de clubs son salarialmente inalcanzables para el Tecnyconta, que no quiere bajo ningún concepto repetir los excesos económicos del pasado.

El equipo aragonés ya se ha visto obligado a fichar con la temporada en marcha. La llegada de Juskevicius en noviembre fue fruto del cúmulo de lesiones que sufrieron los jugadores del perímetro, puesto que estuvieron de baja Sergi García y Gecevicius mientras que Tomás Bellas jugó mermado físicamente hasta que encontró su dolencia exacta. Según explicó el club esa llegada fue posible porque había guardado una pequeña cantidad para una emergencia de ese tipo. Este mismo mes la entidad y Juskevicius llegaron a un acuerdo para la continuidad del lituano hasta final de temporada con una rebaja en su ficha.

Un movimiento encaminado a volver a dejar en la caja una cantidad por si el club debía acudir de nuevo al mercado. La intención de la entidad no es otra desde hace semanas que reforzar el juego interior debido a la escasa aportación de Kraljevic, al que debería buscar una salida si finalmente acomete la contratación de un nuevo jugador. El club no ha dejado de rastrear en busca de un cinco pero, de momento, no lo encuentra. Los pívots son más caros que los exteriores. Y los pívots físicos, el perfil que necesita el Tecnyconta, más caros todavía. La ficha de Filip Kraljevic no alcanza las seis cifras. El dinero del que dispone el club es el mismo de antes, pero la necesidad es mayor si no va a poder contar con Henk Norel.