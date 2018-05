Alex Ferguson sale de la UCI

El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos en la que se encontraba desde que este sábado sufriera una hemorragia celebral. El legendario mánager de los 'reds' seguirá con la rehabilitación en el hospital Salford Royal de Manchester, según ha comunicado el club inglés. "Su familia está abrumada por el nivel de apoyo y los buenos deseos, pero continúa solicitando privacidad, ya que será vital durante esta próxima etapa de recuperación", zanja el escrito del United.

El escocés de 76 años fue entrenador de los 'reds' de 1986 al 2013, ganó dos veces la Liga de Campeones, la Premier League en 13 ocasiones y logró cinco FA Cups.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7