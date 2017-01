El Almería pide dinero al club aragonés por la cesión de Chuli

Manuel Jesús Florido, Chuli, quiere jugar en el Real Zaragoza pero para que eso sea posible el club aragonés deberá llegar a un acuerdo económico con el Almería, propietario de los derechos del jugador. El delantero ya ha dicho que sí al Zaragoza otras dos veces, en verano del 2014 y en el 2015, pero en ninguna acabó vistiendo la camiseta blanquilla. Esta es la tercera y la pelota vuelve a estar en manos de los clubs. El Almería quiere cobrar una cantidad y que el Zaragoza asuma la ficha del futbolista, que ronda los 350.000 euros por temporada. El club aragonés argumenta que no está en disposición de afrontar grandes dispendios.

Chuli es una petición expresa de Raúl Agné para reforzar la delantera del Real Zaragoza. El técnico de Mequinenza no cuenta con Juan Muñoz, que abandonaría la plantilla para hacer hueco al onubense, y ha reclamado al delantero del Almería, que a su vez no cuenta para Fernando Soriano. Sin embargo, el Real Zaragoza no es el único club de Segunda que se ha interesado por los servicios del futbolista, con un gran cartel en la categoría. El Tenerife o el Girona, entre otros, le han puesto interesantes ofertas sobre la mesa. Sin embargo, la elección de Chuli ha vuelto a ser el Real Zaragoza.

Así lo saben ambos clubs, pero que el deseo del futbolista pueda hacerse al fin realidad depende precisamente de que las entidades lleguen a un acuerdo económico. El Almería pagó 500.000 euros al Betis para incorporar al jugador en el 2015 y ahora quiere, al menos, recuperar una parte de esa inversión. El representante del jugador se reunió ayer con el club andaluz con el fin de desatascar la salida de Chuli, pero el Almería insiste en reclamar una cantidad económica para considerar la cesión del delantero. Es el propio futbolista el que desea resolver cuanto antes su futuro. Su deseo es no solo jugar en el Zaragoza sino ponerse cuanto antes a las órdenes de Agné para volver a ganarse minutos de juego en Segunda División.