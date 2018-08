Alonso: "Busco lo que nadie ha hecho en la historia"

Jueves de Gran Premio de Bélgica, el regreso de las vacaciones de verano, primer día de 'paddock' tras el anuncio de retirada de Fernando Alonso, del fichaje de Carlos Sainz por McLaren, del de Daniel Ricciardo por Renault, de Pierre Gasly por Red Bull. Y primer día de confesiones. “Tuve una oferta para correr en Red Bull, pero la rechacé”, dice Alonso, harto de esta F-1, encandilado con la idea de ser grande, de seguir creciendo, fuera del 'gran circo'. "Los retos probablemente son mayores ahí fuera que los que puedo encontrar aquí el año que viene. La Triple Corona es algo de lo que he estado hablando en los últimos meses. Para ser el mejor piloto del mundo hay dos opciones: ganar 8 títulos de la F-1, lo cual es muy improbable para mí, o ser un maestro en varias disciplinas. Estoy muy contento con el rendimiento en el WEC y me sentí muy competitivo en las 500 Millas de Indianápolis. Además, hay otras categorías que me pueden llevar a ello en el automovilismo. Voy a buscar algo que nunca antes se haya hecho. Quiero buscar retos nunca antes intentados en la historia del deporte", ha señalado hoy, de carrerilla, el asturiano en la sala de prensa de Spa.

Dijo no a Red Bull en 2019 —estrenarán motorización Honda— porque ya solo le podría atraer un equipo para ganar: "Las posibilidades para la F-1 para 2019 han sido pocas o muchas, según se mire. No me he quedado porque, como dije la semana pasada, para ganar ahora solo hay dos equipos que puedan hacerlo y ellos ya tienen a sus pilotos claros para los próximos años. La F-1 en la que estamos ahora no es a la que me uní en 2001. Y esa es una razón muy grande. Cuando vienes al mismo sitio y ves a la misma gente, puede que llegue el día en que no te emocione tanto y en que los retos no sean suficientes", apunta el asturiano.

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Carlos Sainz, hoy en Spa. / AP / GEERT VANDEN WIJNGAERT

La tentación de la Indy

Buscará fuera lo que la F-1 ya no le ofrece. Buscará la Triple Corona y ser campeón del mundo en F-1, Resistencia y la Indy. "Esto me da la oportunidad de ser el mejor piloto de siempre. En mi adaptación a la IndyCar el año pasado me sentí muy a gusto y creo que se me pueden dar bien otros monoplazas; en los prototipos también, y hemos ganado tres de tres este año. Puedo lograr algo que nunca antes se ha hecho en el automovilismo y la F-1. No voy a esconder que la Triple Corona es uno de los objetivos que más me atrajo. Ya tengo dos de las tres partes, pero se pueden añadir, incluso, más cosas. Solo la consiguió un hombre en la historia (el británico Graham Hill) y voy a buscar algo que nunca antes se haya hecho. Quiero buscar retos nunca antes intentados en la historia del deporte".

Alonso buscará retos fuera de una F-1 a la que no cierra la puerta de una posible vuelta: “En la F-1, las cosas pueden cambiar en meses, no en años. Hasta tú puedes cambiar de opinión. La vida cambia muy rápido y si el futuro trae esa oportunidad a lo mejor puedo volver, pero si no la trae, pues no. Pero, a día de hoy, es un adiós definitivo", asegura antes de razonar que prefiere dejar la F-1 siendo valorado como uno de los mejores de la parrilla. "He querido decirle adiós a este deporte cuando aún me siento, y me consideran, competitivo. No quería irme por la puerta de atrás. Prefiero ser yo quien decida y buscar nuevos retos fuera de la F-1”.

La felicidad de Sainz

Alonso deja su asiento en McLaren a Carlos Sainz, su pupilo, su amigo. "Espero que Sainz encuentre un McLaren mejor que el de este año. Espero que el coche tenga más rendimiento para poder lograr mejores resultados, vamos a preparar el coche en las carreras que quedan de la mejor manera posible. No sé cómo será el coche, ni qué rendimiento tendrá, de lo que estoy seguro es de que el equipo es increíble, es la segunda mejor escudería de este deporte y eso es algo que sentirá Carlos, nada más pisar nuestra fábrica. Tendrá un shock tremendo, porque verá un equipo enorme, con todos comprometidos con devolver el coche a la parte de arriba. Ese sentimiento de alegría lo tendrá y el segundo sentimiento espero que sea durante los test de Barcelona, cuando vea un coche rápido”.

"A día de hoy, es un adiós definitivo. Pero sí, si las cosas cambian en la F-1, y eso puede que ocurra, podría volver"

Fernando Alonso

Bicampeón del mundo de F-1 y piloto oficial de McLaren-Renault

Y Sainz le corresponde. Dice el madrileño que no le decepciona la decisión de Red Bull de subir a Pierre Gasly como compañero de Max Verstappen. Al contrario, a finales de este año romperá su compromiso con Red Bull, tras ser cedido a Renault, donde ingresó con 16 años. Será libre y en una escudería llamada a reaccionar bajo la dirección técnica de James Key, con quien ya coincidió en Toro Rosso.

"Es imposible estar decepcionado cuando dejas un equipo para ir a McLaren. Es uno de los sueños que tenía desde niño. Es imposible estar infeliz por ello. Sí he sido miembro de la familia Red Bull y siempre he dicho que ir a Red Bull Racing era uno de mis objetivos principales. Pero, como piloto de carreras, la familia McLaren motiva y es imposible estar decepcionado con ello", contestó Sainz. “Que no hubiese hueco en Renault no me terminaba de preocupar mucho porque sabía que iba a tener otras opciones disponibles. Por eso no estaba preocupado en Hungría. Sabía que Ricciardo era la opción más peligrosa que tenía Renault, pero por eso preparamos otras opciones".