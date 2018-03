Alonso: «Llegamos a Australia preparados»

Fernando Alonso lanzó un mensaje de optimismo a pesar de haber sufrido una nefasta jornada de entrenamiento en el circuito de Montmeló, al asegurar que la escudería inglesa iniciará el Mundial en Australia, a finales de marzo, con «todo preparado». Tras un sexto día de probaturas, en el que McLaren tuvo que cambiar el motor por una pérdida de aceite que afectó al propulsor, Alonso señaló que «ahora está todo probado y llegamos a Australia preparados de verdad».

A pesar de sus palabras en el paddock, la situación de McLaren es la comidilla de todos, debido a sus numerosos problemas que han lastrado el programa del equipo inglés, ya que en las dos últimas sesiones Alonso y el belga Stoffel Vandoorne no dieron ni cien vueltas entre los dos. Alonso aseguró que es optimista, a pesar de que en el entorno se vea esta temporada como un calco de la pasada: «Las diferencias entre las dos pretemporadas, de 0 a 10, es un 11. No tienen nada que ver. Ahora lo tenemos todo probado. Tenemos las cosas muy claras en el set-up (configuración). Tenemos resueltas las respuestas que necesitábamos antes de Australia, como las suspensiones traseras. Sí que nos gustaría hacer tandas largas, dar muchas vueltas por si se descubren nuevos problemas en el coche. Pero el 99’9% de lo que queríamos saber, lo sabemos. Y esto, en los últimos tres años, no lo tuvimos. Ahora vamos a Australia, cuando antes no había hecho ni una salida de calidad, porque no habíamos probado los mapas».

Acerca del reasfaltado del circuit de Barcelona, criticado por Lewis Hamilton (Mercedes), ya que el inglés considera que ha perdido su personalidad, Alonso mostró una opinión contraria: «Yo prefiero la pista como está ahora. Nosotros no contamos para nada, porque esto es cuestión de la FIA o de la FOM (Formula One Management), que obliga a los circuitos a cambiar el asfalto. Estoy contento ahora. El trazado está de diez, no hay ni un bache y está perfectamente reasfaltado. Ojalá todos los circuitos pudiesen hacer esta actualización de asfalto», añadió.

Sobre el acople del nuevo motor Renault con el chasis del McLaren, el piloto cree que es un trabajo de ir «optimizando» poco a poco, en la línea del resto de escuderías. «Siempre se busca la eficiencia, reducir el peso, mejorar la aerodinámica y en este sentido vamos a llegar a Australia al 100%. Que después encuentres ese 10% más en el coche, es normal. Todo es una mejora constante y la integración con el motor también lo será. No llegaremos a Australia al 50%. Llegaremos al 100% y después seguiremos mejorando», aseguró.