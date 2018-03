Alonso rueda con el Toyota que correrá en Le Mans en Motorland

Desde ayer y hasta mañana jueves Fernando Alonso se encuentra en el circuito de Motorland probando el Toyota TS050 Hybrid con el que este año disputará el certamen de resistencia (WEC) y las 24 Horas de Le Mans. El asturiano reconoció que se planteó abandonar la Fórmula 1 en el 2017 para concentrarse en su sueño de ganar la triple corona del automovilismo. El piloto de McLaren reveló a la revista Racing F1 que consideró abandonar para centrarse de lleno en las competiciones de Indianápolis 500 y las 24 horas de Le Mans 24.

«Sí, pensé en la posibilidad de cambiar de campeonato y dejar la Fórmula 1. Después de completar las 500 millas de Indianápolis, había un par de pruebas en Austria, Silverstone, cuando pensé: quizás el año que viene podría probar diferentes campeonatos. Podría dedicarme de lleno a la Triple Corona y hacer el Indianápolis y el Le Mans y quizás eso sería lo mejor», aseguró Alonso. Sin embargo, el asturiano explicó que después sintió que no era el momento adecuado. «No ahora, no después de estos resultados. No con este sentimiento».