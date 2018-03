Alonso está de vuelta tras unos años negros

Puede que muchos no vieran razón para la ilusión de Fernando Alonso. Al fin y al cabo, había clasificado 10º en el GP de Australia, más o menos, en la misma posición que los dos años anteriores con el motor Honda. Alonso no esbozaba una sonrisa por el puesto en la parrilla, sino ante las posibilidades que se abrían en carrera al disponer de un motor y un coche con el que competir, un conjunto con el que no hay que ahorrar más gasolina, ni motor ni frenos, ni nada más que el resto. Y con eso, solo con eso, aprovechó una parada en box durante el coche de seguridad para instalarse en la quinta posición que defendió con maestría frente a Max Verstappen (Red Bull) durante más de 20 vueltas. Ese coche de seguridad proporcionó también a Sebastian Vettel (Ferrari) la posibilidad de colocarse líder, birlándole a Lewis Hamilton (Mercedes) la primera victoria del año.

«Estoy orgulloso de vosotros. Ha sido mucho tiempo, un invierno muy duro y ahora podemos luchar, podemos luchar», dijo Alonso por radio al acabar su carrera. Ese ahora podemos luchar es lo que le ha devuelto la sonrisa, y le devuelve al primer plano, para poder ser elegido piloto del día por las votaciones de los espectadores de todo el mundo. «Verstappen siempre es muy agresivo, difícil, pero este año nos podemos defender, podemos atacar…», insiste el asturiano. «Somos más rápidos en carrera que en crono. Pero vamos a mejorar. Estamos aún en el punto más bajito de la temporada, con muchas cosas que mejorar y que poner a punto», explica el asturiano, contento, feliz, aún no eufórico.

Los Haas, la gran revelación, marchaban por delante de los dos Red Bull. Verstappen y Ricciardo sufrieron en la primera parte al elegir un compuesto de neumático más duro. Alonso batallaba con Sainz por la novena posición hasta que la indisposición del madrileño le llevó a cometer un error en una frenada y adelantar su parada. Fue entonces cuando se detuvieron los Haas. Un problema con una pistola ocasionó un fallo en la tuerca en los dos coches. Y entonces entró el coche de seguridad y la oportunidad para quienes aún no habían parado, fundamentalmente Vettel –para ganar la carrera– y Alonso para situarse quinto.

Restaban 20 vueltas con tres duelos en pista: Hamilton-Vettel (por la victoria), Raikkonen-Ricciardo (por el podio) y Alonso-Verstappen (por la quinta plaza). En los tres casos sucedió lo mismo, porque en un circuito tan difícil para adelantar, los coches que iban por delante no cedieron ni un hueco. «¿Puedo usar el modo qualy ya?», preguntó por radio Hamilton. Le dieron permiso a falta de 10 vueltas, permiso para utilizar el modo más agresivo de mapa motor. No le sirvió.Alonso necesitaba este resultado, y la F-1 necesita que Alonso acabe arriba y batalle con los mejores, lo necesita mucho más que ese horrible Halo que ha matado las cámaras on board.