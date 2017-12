Alpinistas con seguridad

Ha comenzado el invierno. Las montañas empiezan a cubrirse de nieve. Los alpinistas ya piensan en las magníficas travesías que van a realizar por recorridos espectaculares. También comenzará la competión de esquí de montaña. Para gozar de esta espectacular especialidad hay que realizarla con seguridad. Es Eduardo Batista, miembro de Montañeros de Barbastro y responsable del comité de esquí de montaña de la territorial, quien nos da unos consejos básicos.

Junto al equipo de montaña, hay que llevar el detector de víctimas de avalanchas (DVA), la pala y la sonda. Se recurrirá a ellos en caso de que uno de nuestros compañeros haya sido víctima de un alud. «Al DVA antes se le conocía como ARVA. Los tres elementos son inseparables y forman parte del material de seguridad que hay que llevar en la mochila. Hace 15 años era raro que la gente lo llevase. Pero los clubs se conciencian y van realizando campañas y cursillos», afirma Batista.

Ahora no hay una competición que no cuente con estos tres elementos. «Se exige en la competición y esto juega a favor. Antes era un material muy pesado. Pero ahora ha evolucionado y se ha aligerado, con lo cual no penaliza para los esquiadores», indica. Las palas son ligeras. «Son robustas y rígidas para poder trabajar con ellas. Pesan unos 600 gramos». Las sondas se utilizan para detectar a la víctima bajo la nieve. «Tienen una longitud entre los 2,20 y los 3,20 metros. Son de aluminio y fáciles de montar».

El elemento más importante es el detector de víctimas de avalanchas. «Suele costar unos 120 euros, aunque hay muchos modelos. Es un precio asumible teniendo en cuenta que todo el equipo supera los 1.000 euros. Tiene dos posiciones. En una emite y en otra recibe. Todos salimos emitiendo. Si recibimos la señal de la persona que está sepultada, cambiamos la posición a búsqueda», explica Batista. El DVA tiene que ir bien protegido dentro de la ropa del esquiador. «Si se desprende del cuerpo será más complicado localizar a la víctima», indica.

Jorge García-Dinhnix explica en el libro Rutas con esquís en el Pirineo aragonés que «no deberíamos ir solos a la montaña con esquís. El grupo mínimo debería ser de dos personas y el número ideal de 3 a 6. Yendo dos personas, en caso de avalancha, sólo uno podría palear o ir en busca de ayuda». El grupo lleva un líder. «Es el que abre huella, el primero que nota el cambio de nieve o de pendiente. Antes de iniciarse la marcha debe asegurarse de que todos tienen el equipo completo de búsqueda de víctimas de avalancha», dice García.

Batista hace unas recomendaciones a la persona que es víctima de una avalancha. «Es prioritario que grite para que sus compañeros le oigan. Debe intentar desplazarse a los laterales de espaldas en un movimiento de natación y que no le arrastre al fondo. También debe internar abrir una cámara de aire antes de que se compacte la nieve. Tiene que tener todo esto muy mecanizado para intentar no entrar en pánico», explica Batista.

En cabeza del grupo de rescatadores se pondrá el que lleva el DVA. «Los otros irán detrás con la sonda y la pala. Marcará el punto donde se vio a la víctima por última vez y comenzará la búsqueda». El DVA emite un sonido cada vez más cercano del esquiador afectado. «El DVA se coloca a ras de suelo cerca de la víctima y después comenzamos a sondear. Los pinchazos en la nieve se realizan con 25 centímetros de separación. No debemos pisar encima de donde clavamos la sonda, porque comprometemos las bolsas de aire del herido. Clavamos un metro hacia abajo y buscamos a la víctima».

Una vez que encontramos al herido es prioritario buscar sus vías respiratorias antes de desenterrar del todo. «Si un grupo está bien entrenado, el 25% cuesta localizarlo y el resto el sondeo, el paleo y la extracción de la víctima. Normalmente hasta que llegan los grupos de rescate pasan 45 minutos. Si sacamos a la vctima de la nieve en 15 minutos, hay un 90% de posibilidades de encontrarle vivo. Si ha pasado una hora, las opciones de éxito se recortan hasta un 30%», reconoce.