De la altura de Bolivia al cielo

Era un 13 de julio del 2013 cuando José Luis Sánchez Capdevila aterrizó en el aeropuerto para ser presentado como nuevo jugador del Club Bolívar. Una vez cruzada la puerta de llegadas vio una aglomeración que le introdujo de golpe en su nueva realidad. Varios periodistas y numerosos aficionados celestes querían dar la bienvenida al jugador zaragozano y a su familia. «¡Me recibieron como a una estrella, y encima era de madrugada!», rememora ahora José Luis. Desde ese momento entró a formar parte de un club de dimensiones gigantescas, el más laureado de Bolivia.

Capdevila llegó allí de la mano de Miguel Ángel Portugal, por aquel entonces entrenador de Bolívar. El preparador castellano-leonense ya coincidió con él en las categorías inferiores del Real Madrid y lo convenció para partir hacia tierras sudamericanas. «Fue un paso muy grande, era pertenecer a otra dimensión. Tienes la exigencia de ser campeón de Liga, de hacerlo bien en la Copa Libertadores. Esto no se podía vivir en España». Las vitrinas del Bolívar tienen una vasta extensión, con cerca de 37 trofeos profesionales y múltiples galardones. Su mayor actuación en la Libertadores, el equivalente de la Champions League en Sudamérica, fue en 2014 de la mano del ahora defensor zaragozano. «Nos tocó el grupo de la muerte con el Flamengo, León de México y Emelec de Ecuador, de los mejores clubs y quedamos primeros». Esta clasificación para la siguiente fase tuvo sangre española desde el banquillo con la presencia de Xavier Azkagorta, toda una institución en el fútbol bolivariano. «En su debut empatamos a dos contra Flamengo y yo marqué el 0-1 en Maracaná», comenta José Luis.

Tras avanzar a la siguiente fase se volvieron a topar con los mexicanos de León y posteriormente con Lanús, actual subcampeón de la Libertadores. Fueron una de las revelaciones del fútbol sudamericano y se plantaron en semifinales contra San Lorenzo. El club del barrio de Boedo, del Buenos Aires más tradicional, consiguió apear al Bolívar de la Copa en el año que se consagraron como campeones. Además lo hicieron con una estampita del Papa Francisco en el pecho de su camiseta, ya que es un reputado fan del San Lorenzo. «La semifinal se detuvo por motivo del Mundial del 2014, cuando enganchamos el partido de ida se nos habían ido algunos buenos jugadores y eso nos perjudicó mucho en el césped».

San Lorenzo les metió un 5-0 en la ida, y aún así los seguidores del Bolívar creían en la remontada. Un ejemplo de la mentalidad que rodea al balompié en esa cultura. Igual que en La Bombonera, uno de los estadios más ilustres del mundo y donde José Luis jugó: «La gente animaba con tanta pasión que el suelo temblaba». Este fervor también se da cita en su estadio, el Hernando Siles, que se llena hasta la bandera con 41.000 espectadores. «Mucha gente no puede entrar y se queda fuera del campo animando. Es brutal». El estadio se encuentra en el barrio de Miraflores, en La Paz. Un sector que se encuentra a más de 3.600 metros por encima del nivel del mar, a más altura que el Aneto. Este contexto geográfico es toda una mitología en Bolivia, ya que muchos jugadores padecen el famoso mal de altura. El propio Leo Messi acabó vomitando sobre el césped de La Paz y Di María necesitó asistencia. «Yo no tuve ningún problema de adaptación. He visto futbolistas que han necesitado atención o respirar con bombonas de oxígeno, pero yo creo que es más mental que físico», comenta el zaragozano.

El exequipo de Evo Morales

Sport Boys fue el siguiente equipo de José Luis en Bolivia. Se alejó por completo del glamour que envolvía al Bolívar para recalar en Warnes, una ciudad cercana a Santa Cruz. Jugaban la Libertadores, pero apenas tienen hinchada. Un factor esencial en Sudamérica, donde ahí sí que es el jugador número doce. Además, Sport Boys es un equipo un tanto peculiar, ya que su presidente es el ministro de interior del Gobierno. Esta circunstancia les permitió hacer un fichaje de altos vuelos, el del afamado presidente Evo Morales. «La relación de nuestro presidente con Evo le ha traído muchas veces por nuestro equipo, incluso le llegaron a hacer una ficha federativa», explica José Luis. Pese a la propuesta, el presidente bolivariano la rechazó amablemente al considerar que sus aptitudes físicas no casaban con la idea de ser futbolista de élite, pese a que ilusión no le faltase.

En su expediente figurará haber sido uno de los futbolistas españoles con más éxito en el fútbol boliviano, con la única semifinal de la Libertadores de un club en ese país en su palmarés y con más de 140 partidos con el Bolívar a sus espaldas. Tras jugar en el Hércules, Pontevedra o Valladolid, Crackdevila se ha consagrado en Latinoamérica, siendo un zaragozano que ha alcanzado el cielo desde las alturas.