Amigos para siempre

Eliseo Martín ya fue uno de los mejores fondistas júnior del panorama nacional. Eso era hace más de 20 años. El montisonense tenía 23 años y ya había ganado el Campeonato de España de cross y se había clasificado para disputar el Mundial de cross en la nieve en Boston y para correr los 10.000 lisos en el Campeonato del Mundo júnior en Seúl.

Por aquellos años, el altoaragonés dio clases de educación física en Fonz y Albalate de Cinca a niños de 9 y 10 años. En Fonz se encontró con un chaval que despuntaba en el fútbol sala y que ganaba crosses comarcales. Se llamaba Armando García. «Era nuestro profesor de extraescolares y ya comenzaba a despuntar. Nos daba un poco de gimnasia y fútbol sala», indica.

Con los años, Armando se metió de lleno en el mundo del fútbol jugando en Binéfar, Monzón y Estadilla. «Tuvo una lesión grave de rodilla y me confesó que se había equivocado de practicar este deporte». Pasó eltiempo, Eliseo Martín ganó el bronce en los Mundiales de París en el 2003 y se convirtió en uno de los mejores atletas españoles de la historia. El reencuentro se produjo hace cuatro años. «Hice una salida con el Club Ciclista Monzón hacia Alquézar. Subiendo el Alto de San Caprasio le aguanté a Eliseo y me preguntó. No me reconoció. Entonces le dije que me había dado clases a mí y a mi hermano y retomamos la relación», asevera.

Armando corría cada vez más horas en bicicleta. El deporte le servía de válvula de escape a las duras jornadas laborales en una fábrica de maíz en Ariestolas. También se desplazó a vivir con su pareja a Monzón en 2015. Hace cuatro años disputó su primera prueba de la Copa Aragón de duatlón cross. Fue en Monzón. «Recuerdo que acabaría el trigésimo. Hace tres años volví a correr y acabé tras Carlos Fernández». Armando tenía 28 años y era un hombre con grandes cualidades. Entonces empezó a entrenarle Fernando García, el técnico de Eliseo Martín. «Armando empezó a entrenarse fuerte. Es un hombre equilibrado con la bicicleta y la carrera a pie. Es muy fuerte físicamente y en la bici es muy bueno técnicamente. Es muy echado para adelante y no tiene miedo a los entrenamientos duros. Para él todo ha sido una experiencia y una evolución constante», explica Eliseo Martín.

El año pasado Armando García ya disputó toda la Copa Aragonesa. «Teníamos rivales muy complicados como eran Carlos Fernández y Félix Molina». En la Copa Aragonesa García terminó segundo tras Eliseo. «Recuerdo que ganó dos pruebas. Yo iba primero en Canfranc, pero se me salió la cadena y me superó Armando. También venció en Andorra. Me caí cuando intenté pasar a un doblado. Armando vino por detrás y no le pude remontar », dice el atleta olímpico.

García compatibilizó la bicicleta con la carrera a pie, compitiendo en crosses con el Hinaco Monzón. Llegó a clasificarse para disputar los Campeonatos de España con Aragón en Gijón. «Quedaría por detrás del puesto 100. Fue espectacular correr con todos los cracks. Cualquier atleta de medio pelo te pone en tu sitio y no hace falta salir de Monzón. Ya sé dónde estoy con gente como Eliseo o Oriach», afirma.

Este año Armando comenzó la Copa a medio gas debido a una lesión en su tendón de Aquiles. «Las dos primeras no pude disputarlas. Eran en Alfajarín y en Monzón. Me recuperé y gané en Jaca, terminando el segundo en Alcañiz, mientras Eliseo venció en Alcañiz y Andorra», dice el corredor de Zona Cero CC Monzón.

El desenlace

Quedaba una prueba que se celebraba en Calatayud: Sierra de Armantes. Martín era el primero y García el segundo. Pero Eliseo no corrió. «Cambié de planificación puesto que el año pasado Calatayud me dejó muy tocado. A Armando le hacía ilusión ganar la Copa y así se lo dejaba un poco en bandeja. Si no tenía un problema mecánico, lo tenía muy de cara». Armando salió con la vitola de favorito. «Es un detalle que Eliseo me deje ganar la Copa. Es un bonito gesto. Aunque me lo tenía que ganar. Es la persona más llana y más sencilla que he visto. Terminamos siendo amigos. Era un poco torpe con la bici y ahora casi me gana. ¡No se puede enseñar tanto!», dice irónico García.

García tenía que quedar tercero para ganar. «Es bastante duro con dos subidas a la ermita y al castillo del 22%. Se fueron por delante Molina y Dimas. En la última posta pillé a Molina y terminé tras Dimas. ¡Todavía me duran las agujetas!», finaliza García.