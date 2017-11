Ana Borges, exfutbolista del Zaragoza CFF, pide mejores salarios para las jugadoras

Ana Borges, futbolista del Sporting que acaba de cumplir 100 partidos con la selección lusa, asegura, en una entrevista con EFE, que una jugadora no tiene la vida resuelta cuando se retira, por lo que estima que los salarios deberían ser "mejores", ya que muchas juegan por amor al arte.

Esta jugadora, que pasó por EEUU y que militó en el Zaragoza, Atlético Madrid y Chelsea, afirma que, si las redes sociales adquieren los derechos televisivos, el fútbol femenino podría salir muy beneficiado.

P: ¿ Cómo se aficionó a jugar al fútbol y con quién lo hacía?

R: Muy pronto, de niña siempre me gustó jugar con mis hermanos y amigos por las calles, cerca de casa.

P: ¿Cómo fue su evolución y por qué se decidió a dar el salto al fútbol profesional?

R: Bueno, al principio nunca piensas que vas a ser profesional y con el tiempo pues te empiezan a llegar las oportunidades y, creo que, como cualquiera, no lo piensas.

P: Tras un año en el Laura Santos, le ficha el Zaragoza, donde estuvo cinco años, ¿cómo llegó al Zaragoza y cómo fueron sus cinco años en este club?

R: Cuando me fui a Zaragoza era todo diferente, nuevas personas, idioma... Te cuesta un poco pero al final ha sido ésa la vida que he elegido. Los primeros cuatro o cinco meses fueron peores porque no conocía a casi nadie (solo a las portuguesas que estaban allí), pero después, como también estaba aprendiendo español, todo fue más sencillo fueron cinco años muy buenos y donde evolucioné muchísimo.

P: Y en Estados Unidos, donde el fútbol femenino está a un gran nivel, ¿por qué le fichó el Santa Clarita y cómo fue allí su experiencia como futbolista?

R: Todo fue por vídeos que vieron míos. Lo de Estados Unidos creo que fue de las mejores experiencias de mi vida. Es un nivel muy alto, con muy buenas profesionales. Me arriesgo a decir que es una liga donde están las mejores jugadoras del mundo. Y eso siempre te ayuda mucho para crecer.

P: Regresa a España y ficha por el Atlético de Madrid, ¿cómo es este equipo de fútbol femenino?

R: El Atlético es un gran equipo y le deseo lo mejor. Al principio fue todo genial, pero después las cosas no fueron muy bien con el cambio de entrenador. Me quedo con lo mejor, que son las compañeras que tuve, todo lo demás no.

P: ¿Por qué deja de nuevo España y decide seguir su rumbo en Inglaterra con el Chelsea?

R: Llevaba seis años en España y llega un momento en que tienes que cambiar. En España creo que ya no iba a más y entonces me fui a Londres. El Chelsea fue de lo mejor en todo y por eso me quedé allí casi cuatro años, es mi segunda casa.

P: ¿De todos los equipos en los que ha estado, con qué entrenador o entrenadora se queda?

R: Con todos he aprendido algo nuevo, y eso les tengo que agradecer porque como persona y jugadora me han ayudado a crecer.

P: A nivel mundial, ¿cuáles son las mejores ligas de fútbol femenino y cuáles son las mejores selecciones ?

R: Para mí, las ligas de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y, bueno, también las mejores selecciones. España también, junto a Japón y Holanda.

P: Háblenos de la Selección de Portugal, justo cuando acaba de cumplir los cien partidos como internacional, ¿qué le falta a Portugal para estar entre los grandes del fútbol femenino europeo?

R: Portugal es una selección que está creciendo, somos jóvenes y con un largo camino por delante que, ojalá, esté lleno de cosas buenas. Llegar a los cien es un orgullo como jugadora, muy pocos lo pueden lograr y estoy eternamente agradecida a este país que tan pequeño es pero tan grande nos hace. Nosotras aquí pensamos siempre partido a partido y queremos estar en muchas fases finales, aunque el objetivo es seguir creciendo.

P: ¿Cómo se cuida una futbolista, cuál es su día a día, su forma de entrenar o sus dietas?

R: Al final, una jugadora entrena o descansa siempre que tiene algún rato. Cuando hay algún día libre, me gusta salir a pasear o estar con mis amigos en una terraza tomando algo, pero cuando eres profesional el fútbol te quita mucho tiempo, casi siempre estoy en la Academia (del Sporting CP). Yo, por ejemplo, no hago dieta ni me gustan esas cosas, si te cuidas y trabajas no hace falta más.

P: ¿Cree que sería justo equiparar los sueldos del fútbol femenino al del fútbol masculino?

R: Creo que igualar quizá no, pero que puedan ser mejores sí.

P: Con la revolución mediática, sobre todo en los últimos 4 ó 5 años del fútbol femenino, ¿una jugadora de fútbol ya tiene asegurado su futuro cuando se retira del fútbol?

R: No, después del fútbol te tienes que buscar la vida haciendo algo, es muy raro que una jugadora tenga después la vida resuelta.

P: ¿Cuál es el salario anual aproximado de una jugadora de las mejores pagadas en el fútbol portugués?

R: En Portugal muy pocos equipos pagan y por eso es algo que no sé contestar. Aquí muchas juegan por amor al deporte.

P: Si los derechos televisivos los adquieren las redes sociales, como parece ser que será el futuro, ¿el fútbol femenino saldrá beneficiado?

R: Sí, creo que sí, y mucho.

P: Tras su paso por el Chelsea inglés, ahora está en el Sporting CP, un equipo líder en Portugal, ¿cómo es el Sporting femenino, sus compañeras, el entrenador?

R: Ya soy jugadora del Sporting, me encanta estar aquí, conozco a la gente y estoy en mi país. Mi entrenador es una persona que siempre busca sacar lo mejor de ti. Mis compañeras son aún jóvenes, muy trabajadoras y con muchas ganas de aprender. El Sporting quiere que el fútbol (femenino) en Portugal vaya a más y que su nombre se quede en la historia del país.

P: ¿Volvería a España? ¿A qué equipo y en qué otra liga del mundo le gustaría jugar?

R: De momento estoy bien aquí y no pienso volver, aunque nunca se sabe. La vida de una jugadora siempre cambia cuando menos te lo esperas. Me gustaría probar, quizás, la Liga de Francia.

P: A su juicio, quién es la mejor jugadora del mundo? ¿Y el mejor futbolista del mundo? ¿Conoce a Ronaldo?

R: Hay muchas con gran calidad, no tengo a ninguna que te pueda decir porque son muchas y cada vez más. De chicos, pues Cristiano por toda su historia y lucha. He estado con él pero sin hablar, solo fotografiándome, porque es muy raro coincidir con los chicos del primer equipo nacional.