Andarines en la luna llena

Calatayud es un hervidero de actividades vinculadas con el montañismo. La localidad cuenta con dos clubs, que son el Ayud, que se dedica a la escalada, y la Sociedad Deportiva Comuneros de Calatayud, especializada en andadas y en el senderismo. Este club con medio centenar de socios está de enhorabuena. Y es que el 30 de septiembre se celebra el Día del Senderista de Aragón, actividad que hará con la territorial.

Para calentar motores esta noche a partir de las 21.00 horas arranca la XVI Andada Nocturna Extrema Denominación de Origen Calatayud, que forma parte de la Liga de Andadas de la Federación Aragonesa. Su director deportivo es Ángel Lassa. «Siempre ha sido por la noche. Hubo ediciones que venía poca gente y decidimos hacerla cada dos años. Siempre se ha hecho en estas fechas porque intentamos buscar la luna llena. Esperemos que a la hora de la andada no haya ninguna nube». Otros años se les daba un frontal a los andarines: «Pero en esta ocasión se les dará una bolsa de deportista».

Se celebrarán dos andadas y también hay participantes que la disputarán corriendo. El total será de 150. «Hemos puesto tope porque no damos abasto por los avituallamientos y se nos desborda. No nos gustan las andadas multitudinarias. Tras la prueba daremos una recena a base de huevos fritos con chorizo, longaniza y jamón acompañado de vino o cerveza. Se realizará en el Bar Castillo en vez de en el pabellón del recinto ferial», explica Ángel Lassa.

La andada larga tiene 24 kilómetros y parte del Recinto Ferial de Claretianos. Cuenta con tres avituallamientos. «No es un recorrido llano. Hay una parte dura que sube a la Sierra de Armantes. Discurre por el PR-Z 93 por el camino de Las Calejillas en la Vega del Jalón, para posteriormente llegar al Azud de Carrau y ascender por el histórico Barranco de Bartolina y salir a la pista principal de Armantes. Después se caminará por le PR-Z 95 pasando por la Casa de los Forestales, llegando al cruce con el Corral Blanco y bajar a Calatayud por el Barranco de las Pozas al paseo del Muro y llegar al recinto ferial», explica.

El recorrido corto tiene 11 kilómetros y parte a la misma hora que el largo. Tiene dos avituallamientos. «Va por el sendero local Z-8 por las Calejillas, el Barranco de la Bartolina y empalma con el Camino del Tiro de Bola para subir a la ermita de San Roque. Y baja al Barrio Nuevo hasta Calatayud», dice Lassa. Toda la andada está señalizada.

No todos los participantes serán bilbilitanos. «Viene gente de Cataluña, Navarra, Madrid, Castilla la Mancha y Valencia. Los de Madrid vienen de propio y hay una participante de Canadá que está de vacaciones en Saviñán».

Comuneros ya tiene experiencia sobre este tipo de eventos. En marzo organiza la Andada de la Comunidad de Catalayud. «Este año era la 29 edición. Cada edición es en un pueblo distinto y este año contamos con 200 participantes. No cabía un alfiler en Calatayud». Pero el plato fuerte será el 30 de septiembre con la organización del Día del Senderista de Aragón. «Ya lo hicimos hace años. Haremos cuatro recorridos. Nos lo pidió la FAM y le dijimos que si no había nadie lo montábamos nosotros». Lassa ya tiene pensado por dónde irán los cinco recorridos. «El único que no es seguro es el de nordic walking. Se empezará a andar a las nueve y media y como muy tarde a las dos se terminará para estar comiendo después todo el mundo».

Se trazará una ruta corta infantil por los alrededores de Calatayud. «Habrá otra ruta mediana por la Sierra de Vicort. La larga la estamos preparando todavía, pero será por la Sierra de Armantes. Tendrá como mucho 18 kilómetros de longitud. Lo que dura andarlo es unas cuatro horas», indica el director deportivo.

El SD Comuneros es una entidad con solera. Se fundó hace 29 años. «El presidentes es Antonio Mingotes y yo llevo toda la vida en la entidad. Nuestras actividades son de senderismo y andadas. Estuvimos en junio un autobús en la presentación de la remodelación del G.R.-11 en Lizara». concluye Ángel Lassa.