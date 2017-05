Ángel, más solo si cabe

Ha marcado Ángel los últimos cinco goles del Real Zaragoza, siete de los diez de la era de César Láinez, 21 de los 48 que lleva en Liga el equipo zaragocista. Ángel, con los números en la mano, es en la práctica el único delantero del Real Zaragoza, donde ha jugado como titular 36 de los 38 partidos de Liga, ya que solo se perdió los duelos en casa ante el Mirandés y el Valladolid. Sin embargo, en el duelo de hoy en Oviedo es en la práctica y en la realidad, porque el único delantero en la citación de 19 futbolistas que viajaron ayer a la cuidad asturiana es el canario tras ser baja al final Samaras.

Desde hace tiempo el zaragocismo tiene motivos para rezar para que Ángel no pille un resfriado en esta recta final de Liga, porque su carácter vital en el apartado ofensivo está fuera de toda duda. En el Carlos Tartiere esa oración es aún mayor si cabe. Si Ángel es expulsado o se lesiona, su relevo como 9 sería Edu García, un extremo que Láinez ha reconvertido en ariete, por su velocidad y por su remate de cabeza. En todo caso, Edu García ha ido reduciendo su cuota de protagonismo en los últimos encuentros.

Dongou, tras un calvario con su rodilla, fue operado el martes y dice adiós a la temporada y al Real Zaragoza, ya que no renovará su contrato, Raí se ha quedado para jugar mañana con el Aragón en el playoff de ascenso contra el Calahorra y Samaras es baja por un golpe en el muslo.

LISTA DE 19 Y UN DESCARTE / El delantero griego, que no jugó ni un minuto ante el Cádiz tras ser titular en Reus, sufrió un golpe en el muslo en el entrenamiento del miércoles, después de chocar con un rival en el amistoso ante el filial. No se entrenó el jueves, ni tampoco ayer en La Romareda. Al final es baja para aumentar la sensación de fracaso en su fichaje, ya que llegó el 7 de febrero y ha disputado seis partidos, cinco como suplente, y 144 minutos.

Láinez dio una lista ayer tras el entrenamiento en La Romareda donde Fran y Cani, que se perdió el partido de la anterior jornada contra el Cádiz por sanción, entran dejando fuera de la misma al meta Irureta y Casado, por decisión técnica, Samaras, Wilk y Dongou, por lesión y Bagnack, con Camerún U23. Hoy Láinez deberá hacer un descarte.