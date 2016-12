Un año para el recuerdo

Con los himalayistas en la reserva y las actividades de alpinismo más recortadas que nunca por la escasez de medios, la irrupción de Rebeca Pérez ha supuesto la llegada de aire fresco al montañismo aragonés. Esta simpática deportista heliófila recibió hace pocas semanas el premio a la mejor deportista femenina en la Gala del Montañismo Aragonés, mientras que en hombres se impuso el alpinista Ángel Luis Salamanca. Pérez tenía muy claro lo que iba a decir ante la concurrencia. «Hablar en público no lo veo difícil y no estaba nerviosa. No preparé ningún discurso y di las gracias a todos los que me han ayudado en el camino. Sola no hubiera conseguido nada», explica la deportista.

Rebeca Pérez Duato tiene 18 años y ha sido la mejor escaladora española de su categoría en el año que está a punto de concluir. Se impuso en la clasificación final sub-20 de la Copa de España de Escalada de Dificultad, terminando segunda en dos y venciendo en la última que se disputó en Barcelona. En octubre culminó su año ganando el Campeonato de España en el recódromo de La Fuixarda de Barcelona.

Pérez tiene muchos méritos deportivos. Pero también es una campeona de la modestia y de la humildad. No da importancia a lo que ha hecho en el 2016. «Lo que he logrado no es excesivamente importante. Estoy contenta, pero tengo los pies en el suelo. Siempre hay alguien mejor que tú y lo importante es superarme a mí misma en la escalada», reconoce.

El horizonte deportivo se le ha abierto de par en par puesto que la escalada será olímpica por primera vez en Tokio dentro de cuatro años. «Nunca me lo planteé, ni se me pasó por la cabeza esta meta. Pero ahora me haría mucha ilusión. En Tokio tendré 21 años, pero pienso que un escalador llega a su máximo rendimiento a los 25 años, que es la edad que tendré en los siguientes Juegos Olímpicos».

De casta viene el galgo. Rebeca empezó a trepar por las paredes gracias a su hermana Izarbe, tres años mayor que ella. Por aquel entonces Rebeca tenía tan solo seis años. «Recuerdo que me cambiaron el año para poder competir con esa edad. Mi primera competición fue en el Pepe Garcés».

Izarbe y Rebeca son muy diferentes. Nada tienen que ver como escaladoras. «Izarbe se retiró debido a una lesión en un dedo de su mano. Era más lenta y no arriesgaba tanto como yo. Era más tranquila y controlaba la cabeza. Izarbe solo hacía escalada de dificultad y no boulder. Sin embargo, yo soy más dinámica y más rápida escalando». Rebeca ha mejorado mucho su parcela psicológica en la competición. «Cuando empecé a ganar me asustaba y fallaba en las competiciones. Me temblaban los pies al escalar. Este año no me he presionado tanto y eso es debido a que aprendes con los años», apunta la deportista.

Pese a que le gusta la naturaleza, no es muy amiga de hacer largas travesías por la montaña con la mochila. Y eso que ascendió sus dos primeros picos con nueve años. «Eran el Anayet y el Midí d´Ossau, que lo ascendí en pijama». Pero se encuentra en su salsa cuando escala en la roca natural. «Rodellar es el sitio que más me gusta. En el verano hay un montón de ambiente. La roca me gusta por sus paredes desplomadas. También he estado en Valdegobía, Rodeno y en Margalef he hecho este año la vía denominada El Guardian, que tiene una dificultad de 8a», explica.

Estudia primero de Biotecnología. «Pese a que me cuesta pillar el hábito, me gusta estudiar. Soy muy inquieta intelectualmente. Esta carrera tiene muchas salidas en el medioambiente». Le queda un año en el Centro de Tecnificación de Escalada que dirige Dani Moreno y se entrena en La Caverna, un popular local con paneles desplomados. La prepara Dani Fernández. «Allí están todos los buenos como Dani Fuertes o Dani Moreno. Me entreno cuatro días a la semana». Admira a una escaladora francesa. Es Melissa le Neve. «Ha disputado muchas finales de la Copa del mundo y me gustaría ser como ella. Pase lo que le pase, ella siempre está sonriente. Me fascina su positivismo», concluye.