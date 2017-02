«Antes no había ningún partido fácil, pasaba como en la Premier»

—¿Cómo era Mágico González?

—No se sabe la gran suerte que tuve de tenerlo como compañero en el Cádiz. Era una gran persona, pero tenía un problema y es que le daba todo igual. Era feliz con nada. Estuvo a punto de ficharlo el Barcelona, pero los informes que le llegaron no debieron de ser buenos.

—¿Es verdad que se olvidaba de ir a entrenar?

—Lo tenía que ir a buscar el hijo del conserje del Carranza al apartamento para que fuera a entrenar. ¡Pero lo tenía que sacar de la cama! Si no, no se levantaba.

—¿Le gustaba mucho el cachondeo y la noche?

—No era porque le gustara salir y beber. Era más una cuestión como de pereza. Así era Mágico González, un tío de una pasta especial. Futbolísticamente era increíble, del nivel de Maradona, Cruyff y compañía. En los entrenamientos hacía virguerías, cosas maravillosas. Y tenía el pie grande, calzaba un 43 o 44. Pero cuando empezaba a tirar faltas no te lo podías creer. De cada cinco te metía cuatro en la escuadra.

—¿Cómo acabó en el Cádiz?

—A mí me retuvieron dos años en el Zaragoza. Estaba prácticamente con la ficha del Aragón y pensaba que después de lo que había dado merecía un reconocimiento. Esas campañas, encima, me tuvieron en el banquillo y después hasta luego. Tuve la mala suerte, además, de que me lesioné del maleolo peroneo. Ni me dejaron recuperar, tuve que hacerlo en las vacaciones. Tampoco me dieron ni la insignia de oro por haber llegado a los cien partidos en el club.

—¿Qué recuerdos tiene de Arsenio Iglesias?

—Se parecía poco a Muller. Era más cobarde con las figuras, los llevaba en palmitas. De cara al espectador no gustaba, pero era un entrenador que sabía lo que quería.

—¿Ese ascenso del año 78 es el recuerdo más bonito de su carrera?

—Sí. Además, me dejaron llevar el brazalete de capitán en el último partido, que era el día de Aragón. Me lo cedió Arrúa.

—Luego llegó Boskov.

—Me quiso llevar al Real Madrid, conmigo se portó muy bien. Era un entrenador modernísimo, venía ya de Holanda. Le gusta el fútbol de ataque y daba mucha confianza al jugador. Corríamos riesgos con el balón que en otras situaciones ni se te ocurrían. Pero él te lo permitía, es de lo mejor que ha habido en el Zaragoza. En esa época llegué a estar en ‘los 40 de Kubala’, una lista de jugadores que tenía el seleccionador para llevar con España. Luego no me llegaron a convocar, aunque eso salió en el Don Balón. Kubala me tenía en la cabeza.

—En el San Antonio marcó muchos goles, pero en el Zaragoza no logró ninguno. ¿Por qué?

—¡Di un montón! (risas). Pero marcar no, creo que ni en propia puerta. Con el Cádiz sí que marqué uno desde el borde del área.

—¿La etapa de Cádiz fue muy diferente?

—Sí. Pude quedarme, pero no llegamos a un acuerdo y decidí que era el momento de volver a casa, aunque me salieron un montón de equipos, sobre todo por el sur.

—¿Estaba cansado del fútbol?

—En parte sí. Ya veía en el fútbol cosas que no me merecían la pena. Vine a Zaragoza, invertí en el negocio de mi suegro y hasta hoy. Me saqué el carnet de entrenador regional, pero nunca tuve intención de sentarme en un banquillo.

—¿Ahora ve fútbol?

—Poco. Al Zaragoza lo sigo de vez en cuando, pero poco. La verdad es que me aburro. A mí me ha gustado siempre el fútbol inglés y ahora cada vez se juega más hacia atrás. Por mí cambiaría hasta las normas, y por supuesto aplicaría las nuevas tecnologías. A La Romareda voy poco, sufro porque no dan oportunidades a los chicos de la casa. Ni somos más listos ni más tontos que los demás. Hay que hacer un plan, apostar por futbolistas de la casa y olvidarse de subir de momento.