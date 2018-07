«¿Antimadridista? Les quiero mucho», replica Luis Enrique

«No era un sueño, pero sí una ilusión. Siempre me ha hecho mucha ilusión». Luis Enrique, el nuevo seleccionador español, que aún no ha sido presentado oficialmente, concedió una entrevista en exclusiva a Deportes Cuatro. «Estoy muy contento, muy motivado», dijo el extécnico del Barcelona, que sucederá a Fernando Hierro en el banquillo de España después de que este relevara al destituido Julen Lopetegui. Será el tercer técnico en menos de dos meses. «Ya tengo ganas de empezar a currar». Luego, a los que le acusan de antimadridista, respondió: «Les digo que les quiero mucho y estoy dispuesto a dar mi mejor versión».

Luis Enrique no se muestra nada preocupado por la ola de críticas que ha recibido sin ni tan siquiera haberse sentado en el banquillo de ‘la Roja’. «¿Criticar en España? ¡Qué dices!», respondió con ironía el entrenador asturiano, que habló durante la participación de su hija Sira en un campeonato de hípica en Francia.

«Estoy encantado, sé lo que significa ser seleccionador», precisó después. «La crítica es algo que va anexo a cualquier cargo en este país», subrayó, asegurando que las acepta «de buen grado, seguro que nos vamos a divertir».

No estaba nada preocupado por la tormenta que ha generado su nombramiento. Está acostumbrado. «¿Mi relación con la prensa? Como siempre... Es un nivel altísimo, no se puede mejorar», dijo irónicamente. «Os voy a tratar como os merezcáis. En la misma línea de siempre. Tengo 48 años, va a ser difícil cambiar. Si puede mejorar, intentaré mejorar. Estoy contento de lo que he hecho hasta ahora y donde he llegado. No voy a cambiar».