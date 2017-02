Arabia Saudí ficha a Clattenburg, el mejor árbitro de la Premier

Los petrodólares, no solo se hacen con veteranos jugadores y estrellas que no acaban de triunfar en el fútbol europeo, sino que continúa reclutando a lo mejorcito (y veterano) del arbitraje continental. Al fichaje del popular y musculoso Howard Webb le seguirá, es más, para ocupar su plaza de coordinador y profesor de los colegiados de Arabia Saudí, la llegada, tal vez ya la próxima semana, del no menos carismático árbitro inglés Mark Clattenburg, de 41 años, que este sábado dirigirá su último partido de la Premier League para convertirse en instructor y también dirigir partidos de la Liga saudí.

OFICIAL ✅. Mark Clattenburg deja de ser árbitro de la Premier League para irse a Arabia Saudí: https://t.co/92hgkZzmpQ pic.twitter.com/AuMwYabWXD — Fútbol Total (@FT_Total) 16 de febrero de 2017



Clattenburg, que no hace mucho se tatuó, en Benalmádena, en el estudio de Mick Mahon, la Eurocopa de naciones tras dirigir la final entre Portugal y Francia (1-0), anunció, el pasado jueves, según reveló la cadena de televisión Sky Sports, que se iba a Arabia Saudí. Y, cuando se lo contó a los periodistas saudís, dijo: "Mi nombre es Mark Clattenburg, soy de una ciudad inglesa llamada Newcastle y, cualquiera que conozca bien Inglaterra, sabe que tenemos el mejor equipo del país".

La carrera de Clattenburg, que también tiene tatuado en su otro antebrazo la Champions-2016 (Atlético-Real Madrid, la undécima), no siempre fue gloriosa. Es más, en algunas ocasiones, como en el 2008, tuvo que padecer una suspensión de ocho meses mientras el comité técnico de árbitros (PGMOL) analizaba sus negocios, investigación de la que salió totalmente limpio. No así cuando el Chelsea le acusó de haber utilizado "un lenguaje inapropiado" con su jugador Mikel Jon Obi.

ELOGIOS DE SUS JEFES

Pese a todo, su carrera ha sido muy brillante hasta el extremo de que, ahora que emigra, un portavoz del PGMOl acaba de declarar: "Mark ha sido un gran activo para el fútbol inglés y esperamos que sea una inspiración para aquellos que quieren perfeccionar su arbitraje. Entendemos que esta es una oportunidad emocionante para Mark y, hará un gran trabajo".

La personalidad de Clattenburg, inmensa, le ha permitido, incluso, aceptar, en diversas ocasiones, sus errores. Uno de los más recientes, ocurrió en el último Arsenal-Hull City (2-0), cuando concedió el primer gol de Alexis Sánchez, que se aprovechó de la mano, sin verlo Clattenburg, para marcar. con la mano.

PIDIÓ PERDÓN

Aquel día, Andy Robertson, del Hull City, explicó a Sky Sports TV, que Clattenburg les había pedido perdón. "Cuando salimos del túnel de vestuarios en el segundo tiempo, el árbitro se disculpó y nos dijo que sí, que era mano. Vio el incidente en el descanso y vio que se había equivocado". Robertson reconoció que esa decisión les había dañado pero añadió: "No hay muchos árbitros que reconozcan que se han equivocado y es bueno oír eso".

No deja de ser curioso que, desde que se tatuó sus dos grandes trofeos, Clattenburg ha dirigido todos sus partidos con manga larga.