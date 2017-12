Una aragonesa con acento del Este

Después de seis temporadas lejos de casa, podría pensarse que se siente cómoda en la piel de una trotamundos del baloncesto. No es así. Cristina Ouviña (Zaragoza, 1990) confiesa que las temporadas se le empiezan a hacer largas lejos de su tierra. «Al final, son solo unos meses al año pero, ¡madre mía!, cada año me cuesta más. Mi madre no me pregunta cuándo voy a volver a casa, pero seguro que piensa: ‘A ver si esta chica vuelve ya’». No lo hará, por lo menos, hasta el próximo verano, cuando acabe su primera experiencia en el basket galo, donde ha cogido el mando del equipo que marcha líder. Le está costando la adaptación a Francia, a sus costumbres, sus gentes, esa manera de entender el baloncesto. Al tiempo ha celebrado el regreso a la selección de una jugadora madura, dispuesta a que no se le escapen los trenes hacia grandes citas.

La trashumancia de la aragonesa comenzó en el verano del 2012. «Estaba en Cracovia un entrenador español, José Ignacio Hernández. Había sido mi seleccionador, pero me cortó justo antes de ese verano. Luego me llamó y me dijo que quería que fuese con él al Wisla. ‘¿O sea, que para la selección no, pero para el equipo sí, eh?’, le dije». Lo cuenta divertida mientras recuerda sus primeros pasos en Polonia. «Vinieron unos días conmigo mis padres. Yo no tenía ni el carnet de conducir definitivo, solo el papel provisional, y me iba a un mundo desconocido. Ahora Cracovia es mi segunda ciudad, me conozco cada rincón. Fueron los mejores años porque ya era profesional pero sin darme cuenta de lo profesional que era. Era mi primera vez fuera y lejos de lo que siempre había tenido. Ahora me da miedo volver porque creo que nada será igual. Prefiero guardarme el maravilloso recuerdo».

Se acomodó tanto a Polonia que fue su representante quien le tuco que darle un toque. «Firmaba año a año, pero mi agente me dijo: ‘Cris, es hora de salir de allí’. Es porque te catalogan como una jugadora que no quieres salir de esa Liga y no era así. Llegó un momento que era el momento de partir. Además, mejores ofertas».

A Rusia se llevó una porción de Polonia con su pareja, que ahora la ha seguido también hasta Francia. «Aprendí muchísimo, no para hablar fluido pero sí para valerme por mí misma. Luego me fui a Rusia y ahora hablo una especie de polskiruski que ya no sé ni lo que corresponde a cada idioma. Ya no sé si he aprendido dos idiomas o no sé ninguno», cuenta divertida Ouviña, que se reconoce una persona bien diferente a la muchacha que dejó Zaragoza. «Me he vuelto más profesional. No sé si más profesional o más madura. El primer año no me alimentaba bien, no dormía lo suficiente. Llevaba vida de Erasmus. Mis amigos eran españoles que estaban allí estudiando, con un ritmo de vida que yo no podía permitirme. Comía mucha pizza y cosas así. Con los años aprendes que hay que alimentarse bien».

La felicidad fue distinta en Oremburgo, una ciudad rusa a 40 kilómetros de Kazajistán. «Está tan lejos de todo que lo más cercano que teníamos era Moscú a dos horas y media en avión. Y para ir a cualquier lado había que pasar por allí. Fue un año muy duro. La primera nevada cayó el 12 de octubre y no paró hasta principios de marzo». Nada que ver con los veranos que pasa entre Zaragoza y su otra patria soriana, Borobia.

Con el francés no se ha metido aún. «Me está costando bastante. Soy la única que no habla la lengua en el equipo, es una afición complicada...». Le van cogiendo cariño, no obstante, los franceses, aunque no entiendan su falta de gusto por el vino. «Uno de los sponsors tiene bodegas y nos trajo diferentes tipos. Cuando me vio que le echaba coca-cola, se le cambió la cara. ¡Oye, un kalimotxo! Es que si no, no me gusta», acaba divertida Cristina, que espera estar cerca de otro título: «¡Como mínimo la final!».