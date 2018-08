Aragoneses a toda velocidad en el Mundial

El Campeonato del Mundo de patinaje de descenso de este fin de semana en Teolo, Italia, contará con la presencia de tres deportistas aragoneses. Rafael Causapé, Juan Echegaray, de 38 y 35 años, y Maitane Calatayud, con 13, participarán en esta prueba organizada por IGSA (Asociación Internacional de Deportes de Gravedad) entre el 2 y el 5 de agosto. Este tipo de patinaje consiste en descender por carretera a altas velocidades, que pueden llegar a 80 o 90 km/h, utilizando diversos tipos de patín. El viento es un factor a tener muy en cuenta. Este deporte se podría asimilar al descenso en esquí o al bobsleigh. Los tres patinadores son habituales de la tienda-escuela-taller de patines en línea, Roller Store, que se encuentra en la calle Rodrigo Díaz de Vivar de Zaragoza y donde acuden también otros patinadores.

Tanto Rafael como Juan destacan la figura de Maitane: «Ella es la que está más metida en este mundillo. Es la que más tiempo lleva en esto a pesar de ser la más joven. Nosotros vamos un poco a rescoldo suyo y compartiendo eventos y viajes para ir conociéndonos», comenta Rafael Causapé. Los tres competirán en Italia, aunque lo harán en diferentes modalidades. Maitane Calatayud lo hará en street luge, patín de asfalto, mientras que Rafael Causapé y Juan Echegaray competirán con patines de línea. El patín de asfalto es un vehículo que recuerda al empleado en otro deporte, el skeleton. Esta tabla sobre la que competirá la zaragozana de 13 años es una superficie plana de aluminio. Maitane Calatayud es una joven con un futuro prometedor. Deberá pegar bien su cuerpo a este vehículo y apretar los dientes para tratar de conseguir un buen resultado en la ciudad italiana de Teolo.

Desde pequeños en patín

Maitane Calatayud tuvo un cruce poco convencional con esta modalidad de patinaje. «Empecé a patinar con 7 años. Lo hacía de pie, pero un día patinando en la Expo, hacía mucho viento y como pesaba muy poco e iba de pie, salí volando», explica la joven sobre su percance. «Me hice mucho daño y, claro, cogí un poco de miedo. Más adelante vi a gente haciendo street luge y les pregunté si me dejaban probar. Me terminé enganchando», añade. Rafael Causapé y Juan Echegaray también llevan desde pequeños en el patinaje y han ido probando diversas modalidades. «Me empecé a interesar por el patinaje de línea cuando entré en la tienda, vi un patín de línea y pregunté: ‘¿Eso para qué es?’. Me lo prestaron, fui a un evento para probar y me gustó. A partir de ahí ha sido un no parar», cuenta Juan Echegaray. Pero él mismo advierte: «Si empiezas en este tipo de deporte desde cero, sin saber patinar, es una locura. Vas a 80 km/h sin controlar mucho. Yo llevo toda la vida patinando y descubrí este deporte en enero. Desde entonces intento ir a cualquier evento que haya».

Para que estos patinadores se preparen existen una serie de eventos a los que estos tres aragoneses tratan de acudir ante la falta de lugares específicos donde practicarlo. Pero también pueden practicar algunos aspectos en lugares públicos amplios como en la Expo o en algunos parques. «En estos sitios practicas más la frenada y luego en la competición es donde tienes que ver si lo puedes hacer», explica Rafael Causapé.