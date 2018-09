La arquitecto que acusó de fraude a Rubiales se ratifica ante el juez

Casi a la misma hora que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, acudía a La Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez y comentar con el presidente del Gobierno la posibilidad de que España acoja alguno de los próximos grandes torneos, su abogado asistía en València a la declaración de la arquitecto que le había acusado de un intento de fraude con facturas de la AFE y que, según sus representantes, ratificó lo dicho.

Yasmina E. defiende que tras haber reformado el piso que Rubiales tiene en el edificio que ambos comparten, el entonces presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles le dijo que no podía pagarlos 120.000 euros que le debía pero que los podía cobrar a través de la AFE. Por eso le encargó, sin concurso ni contrato escrito, el proyecto de la Casa del Futbolista y le dijo que se cobrara 10.500 de su deuda personal de una primera factura de 28.593 euros.

"Nos negamos"



Así se lo contó en su día la arquitecto a dos 'enemigos habituales' de Rubiales. Por un lado, Cayetano Martínez de Irujo, expresidente de la Asociación de Deportistas, que recientemente fue condenado por injuriarle, y por otro Miguel Galán, presidente del privado Centro Nacional de Formación de Entrenadores, enfrentado desde hace años a Ángel María Villar, expresidente de la RFEF y antiguo amigo de Rubiales.

“Intentó que entráramos en un juego sucio para pagarse la casa por medio de la AFE pero nos negamos”, le explicó a Galán, que fue quien puso la denuncia. Y le dijo que llegó un punto en el que les espetó que la única forma de cobrar “es por medio de nuestros honorarios en la AFE”.

Galán lo recuerda con tanta precisión porque grabó el encuentro con la arquitecta sin su permiso. “Le sentó mal pero hoy me ha visto y me ha saludado. Bien no te puede sentar pero ante unos delitos tan graves no puedo dejar de denunciar, el código penal me obliga a hacerlo”, explicó a los periodistas.

También declaró este miércoles ante el juez pero se limitó a señalar que se había ratificado en su denuncia y dijo que “cuando uno hace una grabación es para cubrirse las espaldas y que luego no le digan que miente”.

“Si la arquitecta no miente que caiga el peso de la ley contra quien caiga, no sólo Rubiales sino más gente que puede haber en la AFE”, señaló. Ahora el juez debe decidir si imputa a Rubiales por un posible delito de corrupción entre particulares, algo que Galán cree inevitable al haberse ratificado la arquitecta, o si archiva la causa.

Denuncias y detectives



Galán no es nuevo en estas lides y presume de haber activado con sus denuncias contra Villar el ‘caso Recre’, por un posible préstamo irregular de la Federación, el ‘caso Haiti’, por un posible fraude en proyectos para el desarrollo, y de estar personado en el ‘caso Soule’, que estudia un gigantesco fraude de 45 millones, por el que fue detenido el expresidente y que acabó con su ‘eterno’ mandato.

“Rubiales era su delfín y le mandó que me buscara cosas y me puso un detective con fondos y abogados de la AFE”, recordó. También dijo que sufre “presiones constantes” y ha llegado a recibir “amenazas de muerte anónimas”.

Juicio por agresión



Rubiales y la arquitecta tienen otras dos causas comunes. Está pendiente de celebrarse el juicio por un posible delito leve de agresión del exfutbolista. Debía haber sido en diciembre pero se aplazó al solicitar el abogado de Yasmina E. un nuevo informe forense.

También el presidente de la Federación denunció por acoso a la arquitecta pero según avanzó Valencia Plaza, el fiscal ha descartado que sufriera acoso como denunció, todo lo más un delito leve de coacciones y amenazas