Artistas sobre el hielo

El Club Hielo Jaca es la gran institución deportiva de la localidad altoaragonesa. Nacido en 1972, tiene fama su equipo de hockey hielo, que cuenta con la mejor cantera de España y que ha ganado numerosos títulos de Liga y de Copa. También está entre los mejores la sección de curling y el patinaje artístico sigue haciendo un trabajo impagable con la cantera. El club dirigido por Eric Bastide cuenta esta temporada con 220 deportistas y dentro de la sección de patinaje cuenta con diez niños en competición, 20 en precompetición y 85 en su escuela.

Con la llegada a la presidencia de Bastide hace tres en sustitución de Pepe Garcés la sección cambió de enfoque. Dejó el puesto de coordinador Alibel Alegre y le sustituyó Yediel Cantón. «Llevo en el patinaje desde los 6 años. A los 20 me fui a Madrid y estuve trabajando en el Majadahonda», explica el técnico de 31 años de edad.

Comenta que tras sustituir a Alegre «la junta directiva cambió de metodología. Cuando llegué había una patinadora a nivel nacional, que era Susana Iturralde, y las demás eran de categoría regional. Actualmente tenemos 8 en la categoría nacional. En la escuela había 6 niños y ahora tenemos 85. El año pasado alcanzamos los 130». La más pequeña de competición es Alma García, que tiene 8 años y las hay hasta los 17. El gran objetivo es el Campeonato de España. «Se celebra el mes que viene en Viella. Intentará entrar en el podio María Escrich, que tiene 11 años. Junto a esta competición acudimos a la Liga Catalana y al Open de Aragón, que es abierto a toda España y se celebra donde hay pista de hielo. Es decir, Barcelona, Majadahonda, Granada, San Sebastián, Vitoria, Andorra, Jaca, Viella y Puigcerdá», indica.

En mayo acabará la temporada de patinaje. «El balance es positivo puesto que los niños superan sus marcas personales. No pensamos en los primeros puestos y trabajamos día a día. El objetivo es que se superen a sí mismos. El listón lo ponemos nosotros cada vez más alto, y si hay alguien mejor, no pasa nada. Es un período de aprendizaje donde no queremos que los niños se coman el tarro», afirma.

El responsable reconoce que los patinadores de competición hacen un esfuerzo muy duro para prepararse. «Se levantan todos los días a las 6.30 y a las 7.15 están patinando en la pista. Entran a clase a las 8.20, salen a las 14.30 y se ponen a patinar una hora hasta las cuatro. Comen en el vestuario. De lunes a sábado patinan y tienen preparación física dos días». En cuanto a la escuela, se prepara los lunes, miércoles y jueves durante 45 minutos y los sábados de 10 a 11. «Ellos eligen cuántos días quieren entrenarse. Cuando ya llevan cierta continuidad les planteamos quiénes tienen más talento y pasan a la competición de patinaje o el hockey». En la escuela hay niños desde los 3 años hasta los 18. «Hay un grupo de adultos que también patinan. Comparten la afición con los niños y así los padres no están sentados esperando que acabe el entrenamiento de sus hijos», dice.

Cantón llegó a trabajar en la cantera del Majadahonda con hasta 1.000 niños. «Es un sitio con más habitantes que Jaca. Pero el punto positivo de Jaca es que el trabajo es más individualizado y la atención más directa». Los deportistas se entrenan en el Palacio de Hielo. «Es la instalación más grande de España y la peor gestionada. El ayuntamiento la subcontrata a una empresa y no hay nadie en atención al público salvo cuando patinan los aficionados». Además se cierra la instalación desde el 31 de mayo hasta septiembre. «Es muy difícil estar tres meses parado y volver a patinar. La pretemporada es más importante que la temporada. Granada tiene dos pistas abiertas en el verano y nuestra pista vieja estaba abierta siempre y el hielo aguantaba todo el verano. Recuerdo que Aleksin Mishin realizaba un curso muy importante antaño», apunta.