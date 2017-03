El ascenso hacia la calma

La victoria sobre el Numancia, por un juego más aseado que en la mayoría de las ocasiones y un resultado rotundo, tuvo un enorme efecto de alivio deportivo y psicológico para el Real Zaragoza. También ha agitado las mariposas en el estómago del optimismo más radical o romántico, que aún atisba la posibilidad de que el equipo alcance un puesto para la promoción de ascenso. En este deporte, los milagros se reservan a los torneos a corto plazo, y el conjunto de Raúl Agné transita a duras penas por una competición de largo y tortuoso esfuerzo, desposeído de regularidad y potencial. Su objetivo no se ha desviado un milímetro del que afrontó el pasado domingo: lograr la permanencia lo antes posible y vivir el resto de la temporada sin grandes presiones y margen suficiente para construir de una vez un proyecto creíble.

Para continuar con ese ascenso por la cara oculta de Segunda necesita los tres puntos que va a disputar en el Nuevo Arcángel (20.30 Gol TV). El Córdoba se presenta en esta cita con los nervios a flor de piel y un panorama desolador. Es el peor en casa de toda la categoría, incapaz de ganar y con unos problemas escandalosos para marcar en su estadio (sólo 12 goles). La marcha de Florin Andone al Deportivo y de Xisco al Muangthong United tailandés le ha dejado seco. A un punto de la zona de descenso, con la grada encendida y las notables bajas de Juli y Pedro Rios para este encuentro, los andaluces están hechos un trapo. El Real Zaragoza, sin embargo, no está en condiciones de valorar a su favor el mal ajeno. El UCAM Murcia y el Nástic también parecían presas fáciles y tumbaron al equipo aragonés.

El escenario, sin duda, parece bastante favorable siempre que el Real Zaragoza no se despiste un solo instante durante su escalada por esta pared vertical. No es un prodigio a domicilio, por lo que deberá romper con esa mala costumbre pese a que en sus dos últimas salidas haya puntuado (Huesca y Alcorcón). Agné va a mantener el once que se impuso al Numancia siempre que Cani esté en condiciones de jugar. Con Xumetra muy ldentro, de delantero flotante, y una puesta por la asociación colectiva por parcelas interiores.

El conjunto aragonés dejó su portería a cero después de trece jornadas consecutivas. No es un dato cualquiera y menos desde que Sebastián Saja ocupa la portería, sobre todo para este compromiso que apunta a sonreír a quien aproveche su oportunidad y subraye una alta concentración defensiva. Con Ángel y su fusil y un ánimo más elevado, el Real Zaragoza puede vencer en su ascensión hacia la calma. Dadas las circunstancias, todo un éxito.