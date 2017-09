Asensio amplía su contrato con el Madrid hasta 2023

El Real Madrid ha hecho oficial hoy la ampliación del contrato de Marco Asensio hasta el 30 de junio de 2023. Este jueves se procederá a la firma del nuevo compromiso, tras la que el jugador mallorquín comparecerá en rueda de prensa. Su cláusula de rescisión pasa de 350 millones de euros a 700, similar a la de Isco, y en un segundo escalón respecto a las de Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema, que asecienden a 1.000 millones.

El acuerdo con Asensio, en la primera plantilla blanca desde la temporada 2015-16 tras cesiones en el Mallorca, su club de origen, y el Espanyol estaba prácticamente cerrado desde antes de la gira de pretemporada. Tras ella, se produjo su despegue definitivo y en la actualidad es el segundo máximo goleador blanco de la temporada, con cuatro tantos, uno menos que Cristiano Ronaldo.

Su renovación llega tras las de Marcelo (2022), Isco (2022), Benzema (2021), Carvajal (2021), Llorente (2021) y Varane (2021). La firma del nuevo contrato del central francés ha tenido lugar este jueves y tras ella ha asegurado que por fin se encuentra el perfectas condiciones físicas para ayudar con continuidad al equipo blanco.

Bale no sufre lesión

Bale, por otro lado, no sufre una nueva lesión muscular, según han revelado las pruebas médicas que se le han realizado. Solo tuvo un calambre en el partido de Champions contra el Borussia y es duda para el encuentro de Liga contra el Espanyol del domingo que viene. No se ha entrenado con el resto de la plantilla y ha trabajado en el el gimnasio, lo mismo que Cristiano Ronaldo.

Pese a sus problemas físicos, el seleccionador de Gales, Chris Coleman, ha incluido a Bale entre los 23 convocados para los partidos de la selección británica contra Georgia (6 de octubre) e Irlanda (9 de octubre), de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.