El Atlético inicia el camino hacia la final que se juega en su casa

Después de siete años en el Atlético de Madrid, el proyecto de Simeone ha alcanzado la madurez, se ha instalado en la élite europea, le robó una Liga al duopolio Messi-Cristiano, le ganó una Copa al Madrid en el Bernabéu y acumula exhibiciones en diversas Supercopas. Pero lo que todavía escuece es el hueco en la vitrina, el único título que le falta a Simeone por conquistar en el banquillo rojiblanco, las finales de Champions perdidas, las dos derrotas ante el Real Madrid. El camino se inicia esta noche (21.00 horas) en el estadio del Mónaco.

El proyecto Simeone vuelve, en plena madurez, con Griezmann renovado y feliz, con Diego Costa de regreso al primer nivel y con la ambición mostrada por el club en los fichajes, con una inversión millonaria. Todo confluye en esta temporada, en la final de la Champions en casa, en el Estadio Wanda Metropolitano.

Mientras que, para hablar de La Liga, el Atlético ya se permite asumir su condición de máximo aspirante, para la Champions, el gran objetivo, Simeone ha desempolvado el viejo manual, el del partido a partido. «Venimos de una experiencia negativa el año pasado (eliminados en la fase de grupos) y no podemos pensar más allá del partido del Mónaco, tenemos que ir partido a partido», dijo el técnico en la previa.

«Es lógico que a los hinchas les entusiasme jugar la final en tu casa, es normal, y que la prensa genere expectación, pero nosotros estamos un poco al margen, sabemos que queda un camino muy largo hasta la final», aseguró Simeone, en la línea de Koke, que hizo referencia a los dos empates ante el Qarabag con los que se quedaron fuera de octavos. «Hemos aprendido que hay que ir día a día en la fase de grupos», dijo el centrocampista.

MAL INICIO / Con todo a favor, el proyecto más ambicioso que se recuerda en el Atlético no ha empezado bien. «Hemos tenido altibajos en este inicio, fases buenas y cosas que mejorar», reconoció Simeone, que tiene el equipo a 7 puntos del Barcelona en Liga después de cuatro jornadas.

«Hemos apostado por una plantilla corta pero competitiva», reconocía Simeone ante la plaga de lesiones que ha dejado en 16 jugadores de la primera plantilla para jugar en Francia. Con Savic, Vitolo, Kalinic y Arias de baja, el Atlético se presenta con cinco canteranos para iniciar el asalto a la Champions.

El rival, el Mónaco, se encuentra en su particular proceso de cada otoño, recomponer el equipo tras las ventas (Fabinho, Lemar o Moutinho). Su inicio de Liga no está a la altura, con cinco puntos en cinco jornadas, a 10 del PSG, pero el equipo apela a la inspiración de Falcao ante su ex equipo y al talento de su entrenador Jardim, al que Simeone elogió efusivamente: «Es un entrenador muy inteligente, que ha sabido seguir siendo competitivo», comentó el preparador argentino.