El ayuntamiento reformará las puertas de acceso a La Romareda

Pablo Muñoz, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, anunció ayer una intervención en La Romareda durante los próximos meses para modificar las puertas de acceso y tapar el foso con una rejilla como medidas de seguridad. Al mismo tiempo Pablo Híjar, concejal de Deportes, explicó que el consistorio está negociando una nueva vía para conceder la ayuda de 800.000 al Real Zaragoza aprobada en el presupuesto basada en un reparto «a tercios» mediante el cual 300.000 euros irían destinados al cambio de los asientos del estadio, 250.000 euros al fomento del fútbol base y los otros 250.000 euros a un contrato de patrocinio por la promoción de la ciudad.

«Estamos trabajando en otra fase de reforma que tiene que ver con la seguridad en las puertas, por lo menos en las puertas de uso. Tenemos que proceder a hacer alguna puerta antipánico para que no haya un problema de seguridad y también a la cobertura del foso mediante una rejilla. Estamos intentando que La Romareda tenga cada vez más seguridad y más comodidad y que cada vez tengamos nuestro estadio en las mejores condiciones», argumentó Pablo Muñoz. El edil indicó que se está estudiando el coste en estos momentos pero que sería de «centenares de miles de euros». Eso sí, en cuanto esté listo el presupuesto las obras comenzarán «de forma inmediata», según Muñoz.

Mientras, sigue en el aire el acuerdo entre el Real Zaragoza y el ayuntamiento para el pago de la ayuda de 800.000 aprobada en el último presupuesto. El club aragonés ya ha reclamado formalmente el cobro de esa cantidad y entiende que debe percibir la cuantía al completo tal y como se aprobó en su momento en la enmienda. Sin embargo, el ayuntamiento propone ahora una nueva fórmula. «La negociación está un tanto encallada, aunque no desfallecemos en que pueda ser. Es una propuesta de tres líneas, acciones de apoyo al fútbol base que puedan ser fiscalizadas, como un campus urbano y jornadas de tecnificación, otro tercio de promoción turística de la ciudad y otro tercio que iría en mejoras en La Romareda. Ya dijimos desde el inicio que no íbamos a dar una subvención directa, a cambio de nada, y esto es una propuesta con la que poder acercar posiciones con el club y saldríamos ganando todos», aseguró Pablo Híjar. Una de las condiciones para el acuerdo es que el club retire el recurso que interpuso al ayuntamiento. «La concesión de un convenio requiere que no haya ninguna deuda con el ayuntamiento», recordó Muñoz.