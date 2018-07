Una Baja Aragón de récord, de nuevo, verá un vencedor inédito en coches

La Baja Aragón 2018, que en su edición XXXV alcanza cifras récord de nuevo, se inicia mañana en Teruel con la disputa de la etapa prólogo y con el aliciente en coches de que habrá un vencedor inédito que inscribirá su nombre por primera vez en el palmarés.

Esta será la sexta ocasión consecutiva en la que la prueba, la más veterana de las europeas de la especialidad del Cross Country y que será valedera para la Copa del Mundo FIA de Rallys y para la Copa del Mundo de Bajas de la FIM en motos, así como para los correspondientes Campeonatos de España, discurrirá por los caminos y pistas forestales de la provincia de Teruel, después de que el resto de ediciones tuvieran como escenario el desierto de Los Monegros.

Más de 230 vehículos tomarán parte en la presente edición en las diferentes categorías previstas, tanto en coches como en motos, que afrontarán una prólogo mañana, dos especiales el sábado y una el domingo para completar 827 kilómetros, de los que más de 500 serán cronometrados, por las comarcas del Jiloca, Cuencas Mineras y Comunidad de Teruel atravesando treinta municipios.

Además, y como ocurriera en la pasada edición, no se repetirá el recorrido de los tramos del sábado con respecto al del domingo y se incluyen nuevas zonas y trazados con respecto a la pasada edición.

El recorrido de este año será más técnico y menos rápido que en otras ocasiones, atravesando zonas estrechas y con muchas piedras y alcanzando los 1.350 metros de altitud. Será una prueba de navegación en la que los copilotos cobrarán especial relevancia.

En coches las ausencias de los vencedores de las últimas ediciones, Al Attiyah en las dos más cercanas y Joan "Nani" Roma en las tres precedentes, así como de Perterhansel, ganador en 2012, dejarán paso a que el ganador de 2018 suba por primera vez a lo más alto del cajón siendo los principales favoritos para ello los tres primeros clasificados del mundial de Cross Country: el polaco Jakub Przygonski, el checo Martin Prokop y el ruso Vladimir Vasilyev.

Przygonski ha ganado en tres de las seis pruebas que se llevan disputadas hasta la fecha (Baja Dubai, Rally de Catar y Baja Italia) y ha sido segundo en otras dos (Abu Dhabi y Rally Kazajistán) lo que le hace sumar 216 puntos, 58 más que Prokop, vencedor en Abu Dhabi y segundo en las bajas de Rusia e Italia, y 61 sobre Vasilyev.

Sus principales adversarios serán otros seis pilotos FIA (Aaron Domzala, Joao Ramos, Erik Van Loon, Xevi Pons, Ricardo Porem y Miroslav Zapletal), la mayoría de ellos conocedores de la carrera aragonesa.

Notas llamativas serán la incursión del ex de motos Gerard Farrés en las cuatro ruedas así como la presencia de varios pilotos chinos.

En motocicletas el gran favorito será el castellonense Joan Barreda, vencedor de las dos últimas ediciones y con cuatro triunfos en total, que tendrá unos duros rivales en Joan Pedrero, Michael Metge y Dani Oliveras.

En quads el portugués Arnaldo Martins defenderá el título con el aragonés Mario Gajón, vencedor en las ediciones de 2013, 2014 y 2015, intentando lograr un póquer de victorias, mientras que en camiones el piloto a batir será el ganador del año pasado, el checo Martin Macik.

Una de las características destacables de la carrera será el gran trabajo que los mecánicos tendrán que hacer con los motores por la altura a la que se disputa, ya que se puede llegar a zonas de hasta 1.350 metros de altitud.

La Baja dará oportunidad para participar en el Dakar a pilotos no profesionales en programas como Road to Dakar y Road to Merzouga, que dan la opción, si cumplen unas determinadas normas, al ganador de obtener una plaza y participar en el Dakar.

La actual edición destaca por el gran crecimiento experimentado en la inscripción de mujeres. En coches habrá cinco equipos formados íntegramente por féminas entre los que se encuentra la piloto nacional Cristina Gutiérrez, que contará este año como copiloto con Mónica Plaza, hija de un habitual de esta cita, el incombustible Manuel Plaza.

También participará la francesa Marion Andrieu, que competirá en la Baja por segunda vez, el equipo chino formado por Chen Yanjun y Wang Zijie o Christine Giampaoli y María Luisa Galán, que acumulan algunas participaciones en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno de este año, así como el equipo portugués formado por Margarida Sa y Maria Joao Duarte.

En motos hay un total de seis mujeres, incluida Rosa Romero, que participará por sexta vez en la cita tratando de reconquistar el primer puesto de su categoría, que logró en 2016.

La prólogo, que se disputa mañana sobre una distancia de algo más de 13 kilómetros, tendrá lugar en las inmediaciones de Alfambra, población cercana a la capital turolense y servirá para confeccionar el orden de salida de las etapas del sábado y el domingo.

Las motos serán las primeras en realizar el recorrido de la Prólogo con salida de la primera a las 15.30 horas para realizar el recorrido los coches a partir de las 17.30.