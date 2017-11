Bale vuelve a la reserva

Jugó media hora ante el Fuenlabrada después de 63 días de baja y ha vuelto a la reserva. Gareth Bale sintió molestias en un gemelo tras el encuentro de Copa del martes y hoy miércoles no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Tampoco se espera que lo haga mañana, por lo que se da por segura su ausencia en el encuentro del sábado en San Mamés ante el Athletic.

Fue el jugador que rescató al Madrid con una asistencia a Mayoral y un remate en el segundo tanto, también de Mayoral, cuando el Bernabéu abroncaba a su equipo. Sin embargo, el revulsivo le ha durado muy poco a Zidane, que vuelve a ver cómo el jugador galés entra en el parte de bajas. Esta vez ha sido un problema en el gemelo el que le ha llevado al gimnasio, mientras sus compañeros se ejercitaban sobre el césped.

Otro freno a la BBC

Pese a que se habla más de un ligero problema que de una lesión, se han tomado todas las precauciones con un jugador, cuyas múltiples lesiones le han convertido en un futbolista de cristal. De momento, todo indica que Bale no podrá formar parte de la BBC que pretendía recuperar el entrenador del Madrid con vistas al encuentro de San Mamés. Bale podría jugar unos minutos en el encuentro de Champions del próximo miércoles frente al Dortmund.

Really enjoyed being back out there, and even better to get through to the next round 🙌🏻#HalaMadrid pic.twitter.com/qzvvm9bg1U