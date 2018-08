Ballet a 300 por hora de Lorenzo y Márquez

El mundillo de las carreras sabe que lo que vio ayer, en el ‘liceo’ de Spielberg, donde 92.955 espectadores se volvieron locos con las dos últimas vueltas de MotoGP, es un regalo del cielo que convertirá los próximos Mundiales o más (éste, lo siento, está ya decidido a favor del mejor, de Marc Márquez) en el duelo que los motards llevan varias décadas soñando.

Lo que ayer hicieron en la pista Jorge Lorenzo (Ducati) y Marc Márquez (Honda) es un homenaje al ‘Cirque du soleil’ porque, como reconocieron los dos trapecistas, los dos campeonísimos (entre los dos suman 11 títulos, 134 victorias y 162 podios) «no es nada fácil llevar estas motos a más de 300 kms/h, pasar de 300 a 50 en 175 metros, tumbar la moto, acelerar, derrapar, lamer el asfalto, tocarse ¡siempre pasan cosas! y sobrevivir en esa lucha, haciendo felices a los aficionados».

Esa fue la lectura, sí, ¡créanselo!, que los campeonísimos de Ducati y Honda (no hay nadie más: Andrea Dovizioso es demasiado cerebral para estas guerras, Valentino Rossi no tiene moto, Cal Crutchlow solo quiere divertirse, Dani Pedrosa ya es un expiloto y, de los otros, nadie sabe quién llegará a la cima) hicieron tras protagonizar una de las carreras del año, con dos últimas vueltas en las que se pasaron un montón de veces, acariciándose con sus carenados, tocándose y logrando, no solo enderezar sus motos, sino levantar al público de sus asientos.

¿Quieren más números? ¿Quieren saber por qué ellos dos son los más grandes, los que dominarán en los próximos meses y años? De las 267 vueltas que se han dado en los 11 grandes premios que se han disputado, de Catar a Austria, Márquez ha liderado 107 y Lorenzo, 97. ¿Saben quién es y cuántas ha liderado el supuesto ‘tercer hombre’? Dovizioso ha pasado por meta, como líder, en ¡26 ocasiones! Y Rossi, en solamente una. Es por eso que Marc Márquez será campeón y Jorge Lorenzo, subcampeón.

«Soy muy feliz por cuatro motivos», dijo el mallorquín al bajarse del podio. «He ganado en un circuito donde nunca había ganado. He vencido con una Ducati, que siempre es especial. He ganado a Márquez, que es el mejor y el único que jamás se rinde. Y he ganado con un adelantamiento por fuera que él no se esperaba». «Soy más feliz que él», replicó Márquez, entre risas. «En un circuito Ducati, he peleado, esta vez sí, hasta la última curva por la victoria y llevo cinco grandes premios aumentando mi ventaja con respecto al segundo del Mundial, que sigue siendo ‘Vale’: +23 en Mugello, +27 en Barcelona, +41 en Holanda, +46 en Alemania, +49 en Brno y +59 aquí». El piloto de Cervera tiene un nuevo título encarrilado.

Cierto, en la curva 3 de la última vuelta, Lorenzo le hizo a Márquez un ‘por fuera’ inesperado («creía que me metería por dentro, pero la mejor tracción de mi Ducati me ayudó a salir veloz por fuera»), pero Marc lleva meses en otra guerra, la de ganar su quinto título en seis años, y le da igual perder alguna batallita, pues lleva cinco triunfos este año. También más que nadie.