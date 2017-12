El Barça descarta fichar a Coutinho este invierno

La estrella del Liverpool, Philippe Coutinho, es desde este verano, concretamente desde la salida de Neymar, el objetivo principal del Barça. En agosto, a punto estuvo de fructificar el fichaje, y hasta en tres ocasiones el jugador brsileño pudo vestir de azulgrana. Con la apertura del mercado de invierno, el club estuvo valorando la posibilidad de intentar, de nuevo, la incorporación pero, finalmente, la ha desestimado, según ha informado este miércoles 'Catalunya Ràdio'.

Aparcado, al menos, hasta junio

El elevado precio de la operación, 140 millones de euros, y el hecho de que Coutinho no pueda participar en la Champions puesto que ya la ha disputado con el Liverpool, han sido los motivos por los que el Barça descarta la incorporación. Sin embargo, según las mismas fuentes, el hecho de que ahora no se fiche a Coutinho no significa que no se haga la próxima temporada.