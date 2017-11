El Barça firma una plácida goleada en la Copa (5-0)

De menos a más. Tras una primera parte insípida, con un gol de rebote –el balón fue a buscar la cabeza de Alcácer y no al revés–, el Barça se entonó de tal manera que terminó convirtiendo una rutinaria noche copera contra el Murcia en una plácida fiesta. Una fiesta a la que no asistió Deulofeu, impreciso, errático y sin chispa, mientras Valverde confiaba en los jóvenes para que Oriol Busquets y David Costas puedan presumir, y con razón, de haber debutado ya con el primer equipo. A octavos de la Copa llegó fácil el Barça.

Arnaiz, que ya lo hizo en Murcia hace tres semanas, aprovechó cada minuto con la zamarra azulgrana como si fuera, en realidad, el último de su vida. Apareció en la segunda mitad y dejó el sello del gol, demostrando el extremo del filial que no se olvida jamás de la portería. Deulofeu, en cambio, acabó santiguándose en una jugada en la que equivocó el control, prueba de ese nerviosismo que le impide mostrarse como es. O como se espera que algún día sea. Denis, tras un inicio también tímido, se soltó con una soberbia segunda mitad. Participó con dinamismo y, sobre todo, con atrevimiento en el regate, generando goles y asistencias delicadas, como la que hizo, precisamente, a Arnaiz.

No se complicó la vida el Barça ante un Murcia que ya venía derrotado desde su casa. A Valverde, cuidadoso como es en la gestión de los recursos, le ha salido una semana redonda. Y si no fue perfecta se debió a que el legal gol de Messi no subió al marcador de Mestalla. Pero el técnico abrió la puerta a Oriol Busquets, un niño de 18 años, para que descubriera la inmensidad del Camp Nou. Jugó de titular un prometedor medio centro. No tiene nada que ver con Sergio, pese a que el padre de Oriol también fue portero en la cantera azulgrana.

Detalles de Aleñá

La segunda unidad del Barça, con todo resuelto en Murcia (0-3), brilló en la segunda parte. A Denis se le vio algo más activo, mientras Aleñá sí que dejó detalles de su clase y atrevimiento. Aleix Vidal, que empezó de extremo derecho y acabó de lateral, mostró más veneno asistiendo a Piqué en el 2-0 y luego cabeceó con dulzura y precisión el 3-0 tras un centro de Semedo.

Oriol, en cambio, no exhibió nerviosismo en su juego, por mucho que le asustara esa oportunidad. Llegó de benjamín al Barça y recorrió todo el escalón hasta asomarse al Camp Nou donde dejó un aire a Sergio, ubicado en el cruce de caminos del mediocampo en un plácido partido. Tan plácido que no hubo noticias de Cillessen, el portero de la Copa, ni tampoco de Vermaelen, quien formó eje central de la zaga con el capitán Piqué (lucía la senyera del brazalete). Encadenó el belga su segundo partido consecutivo de titular. Todo un acontecimiento.

Estreno de David Costas

Marcó Piqué y se fue al banquillo para que debutara en el primer equipo David Costas, el central del filial. Por unos minutos ejerció de capitán Aleix Vidal, quien tuvo tiempo de anotar un gol antes de volver a ser lateral diestro, y acabó el brazalete en manos de Sergi Roberto, quien reapareció con una gran asistencia a Denis Suárez para que el gallego rubricara el 4-0, mientras Arnaiz firmaba la goleada. Noche tranquila para todos y, por supuesto, para Valverde.

Barcelona, 5 - Murcia, 0

Barcelona: Cillessen (5), Semedo (5), Piqué (7), Vermaelen (6), Digne (5), Aleñá (6), Oriol Busquets (6), Denis Suárez (7), Aleix Vidal (7) , Alcácer (6), Deulofeu (5).

Cambios: David Costas (5) por Piqué (m. 57); Sergi Roberto por Oriol Busquets (m. 61), Arnaiz (7) por Semedo (m. 61)

Entrenador: Ernesto Valverde (6)

Murcia: Santomé (5), Fede Vega (4), Mateos (4), Orfila (5), Melgar (4), Juanma (5), David Sánchez (5), Llorente (5), Nadjib (4), Renato (4) y Molinero (5).

Cambios: Pedro (4) por Renato (m. 60); Santi Jara (4) por David Sánchez (m. 68)

Entrenador: José María Salmerón (4)

Goles: 1-0, Alcácer (m. 16), de cabeza; 2-0, Piqué (m. 56) tras asistencia de Aleix Vidal; 3-0, Aleix Vidal (m. 59) cabecea un centro de Semedo; 4-0, Denis Suárez (m. 73) tras gran asistencia de Sergi Roberto; 5-0, Arnaiz (m. 78) dispara tras un exquisito taconazo de Denis.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (6), castellano-manchego

Tarjetas: No hubo.

Estadio: Camp Nou

Espectadores: 68.775.