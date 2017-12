El Barça viaja sin Iniesta a Villareal y Deulofeu sigue descartado

Se probó, pero todavía no está recuperado. Se probó en el último entrenamiento Andrés Iniesta, pero un par de horas más tarde el Barcelona emitía un comunicado médico en el que informaba que persistían las molestias musculares. El capitán se queda en casa y no viaja a Vila-Real porque no ha superado esa última prueba. Apenas dos entrenamientos con el grupo no le han bastado a Iniesta para poder recuperarse. La gran novedad es la inclusión de David Costas, el central del filial azulgrana.

No entra, por lo tanto, en la lista de 18 jugadores que ha facilitado Ernesto Valverde. Una lista en la que no figura tampoco Gerard Deulofeu, quien encadenará su tercer partido consecutivo sin jugar ni un solo minuto. Tras completar el partido copero contra el Murcia en el Camp Nou, donde no estuvo a un buen nivel, el extremo ha desaparecido de los planes de Valverde.

Fue descartado Deulofeu ante el Celta en la última jornada liguera. No salió del banquillo ni para calentar en el intrascendente duelo europeo contra el Sporting de Portugal y ahora ha vuelto a ser descartado. Arda Turan, que recibió esta misma semana el alta médica, también queda fuera de la lista de 18 jugadores.

La lista de 18 convocados ante el Villarreal

Porteros: Ter Stegen y Cillessen.

Defensas: Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Digne y David Costas.

Centrocampistas: Busquets, Rakitic, Denis Suárez, André Gomes y Paulinho.

Delanteros: Messi, Suárez, Alcácer y Aleix Vidal.

Descartados: Deulofeu y Arda Turan.

Bajas por lesión: Dembélé, Rafinha, Mascherano y Umtiti.