El Barcelona no se puede permitir más despistes

El Barcelona ni se puede despistar ni puede ceder más para no complicarse su futuro liguero y necesita ganar al Villarreal (20.45 horas) en el exigente escenario de El Madrigal que, sin embargo, se le suele dar bien. Después de iniciar el año con una derrota copera en San Mamés (2-1), los de Luis Enrique afrontan otro partido complicado. Esta vez sin red y en Villarreal, en un encuentro en el que los azulgranas no pueden ceder para no alejarse más de la cabeza de las clasificación.

Luis Enrique volverá a contar seguramente con sus mejores hombres. El Madrigal, que lucirá un nuevo nombre, es un escenario que se le da bien al Barça. Contando enfrentamientos coperos, los azulgranas han ganado seis partidos y han conseguido tres empates en los últimos nueve encuentros disputados. Pero el actual Villarreal es un equipo muy fiable en casa, donde esta temporada ha conseguido seis victorias, un empate y solo ha cedido una derrota.

El único cambio factible en el once que presentó Luis Enrique en San Mamés es el de Javier Mascherano por Samuel Umtiti en el eje defensivo. También el asturiano se podría plantear cambiar algún cambio en la medular, seguramente en la posición que ocupa Rakitic y darle minutos a André Gomes o Denis Suárez.

El Villarreal sigue contando con las bajas de los lesionados Soldado y Cheryshev. Por contra, recupera a jugadores de peso como Bruno, Víctor Ruiz y Alexandre Pato.