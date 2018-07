El Barcelona paga 41 millones por Malcom al Girondins

Malcom Filipe Silva de Oliveira (Sao Paulo, 1997) ya es oficialmente el tercer refuerzo del proyecto 2.0 de Ernesto Valverde, tras su compatriota Arthur (ex del Gremio) y el central Clément Lenglet (ex del Sevilla). El extremo ambidiestro del Girondins llega a Barcelona después de una rocambolesca negociación, que evocó las mejores épocas de Joan Gaspart. In extremis, el Barça dribló al Roma, cuando el club francés ya había anunciado un acuerdo con los italianos en su web oficial.

De hecho, lunes por la noche, Malcom, que debe su nombre a Malcolm X, estaba en el aeropuerto de Burdeos-Mérignac para tomar un avión hacia la capital italiana. Fueron los propios dirigentes del club francés que abortaron su salida, tras la oferta de 41 millones del Barcelona.