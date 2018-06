El benjamín del Europeo

Llega un nuevo reto para el jacetano Dani Osanz. El deportista del Adidas disputa este domingo en la localidad macedonia de Skopie el Campeonato de Europa absoluto de trail. Al aragonés le espera una carrera de 11 kilómetros de longitud y 700 metros de desnivel positivo. Junto a Osanz corren en España Joel Aubeso y Jesús Ángel Rodríguez. «Somos un equipo bastante joven. Tenemos todos menos de 25 años, pero es bastante compacto y lo podemos hacer bastante bien», indica Osanz. En mujeres España lleva a Sheila Avilés, Julia Font y Yolanda Martín. Esta se entrena con el zaragozano José Luis Mareca.

El aragonés se considera el hombre fuerte del terceto. «Ya fui tercero en el Campeonato de España. Lo que pasa es que tuve una periostitis en la pierna derecha los últimos días y no he podido correr. Espero que reaccione bien mi cuerpo. Me duele más bajando que en subida. Lo daré todo en carrera y no pensaré en la lesión», dice.

Es un recorrido de dos vueltas y media de 5.500 metros cada una. «Es durillo el trazado. No es rápido y a la selección nos viene bastante bien». En cuanto a la climatología, Osanz indica que «ha estado lloviendo toda la semana. Pero para el domingo se espera que haga sol y 30 grados. Aunque habrá bastante humedad». Se espera que compitan unos 140 atletas. «Puntúan los tres mejores de cada selección y nosotros vamos con los justos. Si el cuerpo responde, espero estar entre los 20 primeros. Aunque es un objetivo ambicioso porque soy el más joven del Campeonato de Europa», dice Osanz, que ha cumplido 20 años hace una semana.

Osanz es un híbrido del atletismo y montañismo. Preparó la temporada estival corriendo crosses. «Terminé el decimocuarto en el Nacional sub-23 de cross en Mérida y gané el Regional». Después se pasó a la montaña. «Fui el tercero en el Nacional de trail absoluto de Peñagolosa y primer promesa. Lo ganó Enrique Meneses. Después terminé el segundo del Nacional de Kilómetro Vertical en Arredondo y la última carrera antes de lesionarme fue el Campeonato de España de carreras por montaña júnior en Borriols. Eso me dio plaza para el Mundial que se celebra del 3 al 5 de agosto», explica.

Dani Osanz es un atleta espigado, de mucha calidad y al que le van como anillo al dedo las carreras cortas y de media distancia. «Mi punto débil son las carreras técnicas con bajadas muy difíciles. Pero las carreras duras también me van y disfruto en ellas. No descarto que en unos años me pase a distancias más largas. Mi sueño es ganar un día el Mundial». Osanz reconoce que «el atletismo lo hago como base para preparar el verano». Lo dirige Jesús Romero. «Estoy superbien con él y estos son los mejores resultados desde que practico esta especialidad. Con Romero he encontrado un cambio tras llevarme antes José Luis Mareca», apunta. Este año sus mejores carreras fueron la prueba de Peñagolosa donde terminó el tercer absoluta. «Allí ganó Luis Alberto Hernando. También tuvo mérito el título júnior en Borriol».

El Mundial se celebrará en el Gran Sasso, en los Apeninos Italianos. «Uno de los días se correrá el kilómetro vertical y la carrera del domingo son 19 kilómetros y 2.500 metros de desnivel. Mi objetivo es estar entre los tres primeros júniors. Me quedan cuatro semanas. Nos iremos antes a Sierra Nevada con la selección española de concentración y allí me pondré a punto», dice.

Osanz lleva tan solo cinco años practicando carreras por montaña. «Antes hacia atletismo. Probé, tenía mucha fuerza y me enganchó. Prepararlo es muy duro, pero disfruto muchísimo». Nació en Zaragoza hace 20 años. «Pero he vivido siempre en Jaca. De ahí me ha venido la pasión por la montaña». Su hermano pequeño también hace carreras por montaña. «Ojalá sea mejor que yo. Álvaro hace sus pinitos y fue décimo del Nacional de cross en la categoría cadete», concluye el fondista altoaragonés.