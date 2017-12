Un bombazo para los españoles

Real Madrid-París Saint Germain y Chelsea-Barcelona son los dos grandes enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado ayer en la sede de la UEFA en Nyon, que dejó otro atractivo duelo entre el Sevilla y el Manchester United de Mourinho.

Una de dos: o Florentino Pérez sale de los octavos de final contra el Saint Germain con la intención de hacer todo lo que esté en su mano para incorporar de forma más o menos inmediata a Neymar a la disciplina del Madrid, o la gran estrella del club parisino decide no esperar los cuatro o cinco años que dice su padre para plantearse fichar por el club blanco. Todo dependerá del desenlace de la eliminatoria más caliente de la próxima etapa de la primera competición europea, una de las posibles finales anticipadas, que obliga a poner la mayor parte de los focos sobre lo que sucederá en el Santiago Bernabéu el 14 de febrero y el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes.

La histórica remontada del Barcelona ante el PSG (6-1) después de haber caído 4-0 en la ida de octavos de la pasada edición de la Champions, otro 14 de febrero, y el profundo chasco posterior de no levantar el título en la Ligue 1 no llevaron a Nasser al Khelaifi, sorprendentemente, a prescindir de los servicios de Unai Emery. Todo lo contario, le reforzaron el equipo con los dos grandes astros del momento, Neymar y Mbappé a cambio de 402 millones de euros, 222 para el Barça y 180 para el Mónaco, además de Alves, que llegó libre. Eso sí, con el condicionante de que ya no hay escapatoria posible para el técnico vasco.

Si no levantan la Champions, o al menos están en la final, será un proyecto fracasado con estrépito. Dará igual si recuperan el trono en el campeonato francés, donde todo apunta a que la cosa acabará en paseo, pese a que la derrota ante el Estrasburgo el 2 de diciembre, levantó las primeras sospechas, multiplicadas con la encajada tres días después ante el Bayern en la última jornada de la fase de grupos (3-1), que ensombreció su inmaculada trayectoria hasta entonces y llevó al presidenre a lanzar un aviso al entrenador. Con todo, el conjunto parisino, acabó la primera fase como el máximo goleador del torneo, con 25 tantos –dos más que el Liverpool, ocho más que el Madrid y nada menos que 16 más que el Barça–, con solo cuatro tantos en contra. De ellos, seis fueron de Cavani, seis de Neymar y cuatro de Mbappé. En la Ligue 1, el uruguayo ha metido 17 en 16 partidos, el brasileño nueve en 12 y el francés cinco en 11. Números para que la defensa blanca, que no vive precisamente sus momentos más felices (11 goles en contra en la Liga y siete en la Champions), se eche a temblar.

EMERY, CONTENTO

«No creo que hayamos tenido el peor sorteo posible. Es una buena eliminatoria. Tenemos el nivel para afrontarlo. Si quieres hacer algo importante en la Champions, tienes que jugar contra los mejores. Estamos contentos de desafiarles», declaró ayer el técnico vasco, mientras que Al Khelaifi adelantó que «van a ser dos partidazos. Viviremos momentos vibrantes y mágicos tanto en Madrid como en París. Tenemos que estar siempre preparados para medirnos a cualquier rival y lo estaremos para enfrentarnos al Madrid».

Las matemáticas no fallaron. La aglomeración de ingleses como primeros de grupo facilitó un emparejamiento volcánico en octavos. Tenía el 43,8% de posibilidades el Barça de enfrentarse al conjunto de Antonio Conte. Salieron primero lo tres rivales que preferían los azulgranas (Basilea, Oporto y Shakhtar). Solo faltaban Chelsea y Bayern. Los dos cocos. Tocó el campeón de la Premier.

Le espera al Barça un duelo complicado ante un equipo que se encuentra a 14 puntos del City y ya ve «imposible» la Liga, según reconoció Conte, un estratega sensacional capaz de poner en muchos aprietos al cualquier rival. Tras una primera fase con el 1-2 ante el Atlético como resultado más destacado, el Chelsea quiere volver a brillar en Europa. «Estamos preparados para jugar contra cualquiera. Lo importante es dar el 120%», afirmó Conte.

El técnico apuesta por un 3-5-1-1, con el fantástico Hazard de mediapunta y Morata arriba. La única duda radica en la derecha con Moses y Zappacosta pugnando por un puesto. Cesc Fábregas, que no ha ganado ni un sola Champions, volverá a visitar el Camp Nou. Pedro, Azpilicueta y Marcos Alonso son otros españoles de un rival rocoso. «Estoy contento por volverlos a ver, pero que se dejen ganar», bromeo Sergi Roberto, el último héroe culé en unos octavos.

«Ha sido un sorteo duro para nosotros. Nos ha tocado uno de los rivales complicados, pero lo afrontamos con ilusión. Es un partido muy bonito y motivante», reflexionó Ernesto Valverde, arquitecto de un Barça que no gana la Champions desde el 2015.

EL RESTO

El Manchester United de Mourinho, ganador de la última Liga Europa, en cuyo palmarés heredó la corona del Sevilla, se enfrentará precisamente al cuadro hispalense, cuya única ventaja será que la presión absoluta sea para los red devils. Para el conjunto sevillista es todo un reto, pero muy bonito.

El Manchester City, el equipo que mejor inicio de temporada ha tenido, se medirá al Basilea, una de las revelaciones de la primera fase, que dejó fuera de competición a CSKA Moscú y Benfica. Pese a ello, Guardiola puede salir satisfecho del sorteo. La Juventus, actual subcampeón, tendrá un rival comprometido en el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, que superó al Real Madrid y esta campaña quiere presentar su candidatura. El Besiktas, que aprovechó un grupo asequible, reta al recompuesto Bayern Múnich de Heynckes. Completan la ronda Oporto-Liverpool y Shakhtar-Roma.