Brignoli: "He visto mi gol tres o cuatro veces y parece una broma"

Hay futbolistas que se convierten en héroes por un día. En el caso de los porteros ese reconocimiento suele llegar gracias a una memorable actuación bajo palos o a una parada para el recuerdo, pero rara vez por un gol. Alberto Brignoli (Trescore Balneario, 1991) desafió este domingo a la lógica con un cabezazo portentoso (m. 95) ante el Milan (2-2) que sirvió para que su equipo, el Benevento, puntuara por primera vez en la Serie A.

Brignoli, que estuvo en el 2016 en el Leganés, y recoge el testigo de Massimo Taibi, que era el último meta en anotar un gol en la Serie A (abril 2001, militando en el Reggina y ante el Udinese), cuenta vía telefónica a EFE ese momento mágico de su gol al Milan, en el debut de Gennaro Gattuso como técnico milanista.

-El primer punto del Benevento en la Serie A llega con un gol suyo y contra el Milan. ¿Qué siente al ser el gran protagonista del día en el fútbol italiano? Es una cosa muy rara. Estoy muy feliz antes que por mí por el equipo, por el club. Ha sido un comienzo de temporada muy difícil y hacer un gol así, que sirve para sumar el primer punto del Benevento, es una cosa muy importante.

-¿Cómo recuerda el momento del gol? No lo recuerdo porque me pasó todo y nada enfrente. Rematé el balón con la cabeza y la cabeza no estaba frente a la portería, estaba apuntando a la grada. Por eso no vi dónde fue el balón. Vi a toda la gente tirándose encima de mí y solo uno o dos segundos después entendí que había hecho el gol. Fue muy difícil. Lo he visto tres o cuatro veces después del partido y parece una broma. Si lo intento hacer otras cien veces no me sale así.

-¿Ese gol es su momento más especial como futbolista hasta ahora? Sí, es el más especial. También porque es el primer año que puedo jugar en Primera con continuidad. El gol es importante, pero es mucho más importante seguir jugando partidos y tratar de seguir en esta categoría un año más con el Benevento.

-¿Había marcado algún gol antes? No. Es la primera vez y creo que será la última porque es muy raro. No es lo que tengo que hacer, yo tengo que parar antes que hacer gol. El gol lo podría haber hecho cualquiera en el equipo, lo más importante es que logramos el primer punto.

-¿Cómo se encuentra el plantel después de haber logrado ese primer punto? Empezamos la temporada sin tener mucha suerte, perdiendo muchos partidos en el tiempo añadido. Somos todos jugadores muy jóvenes en la primera temporada en la Serie A del club, una liga muy difícil. Después de 14 partidos sin hacer un punto para la cabeza y para la moral de todos fue muy duro. Creo que esto puede ayudarnos.

-¿Qué le dijeron los compañeros? Ellos tampoco se lo podían creer. Un gol tan importante, tan difícil y en el 95 creían que era una broma, que no podía ser. Creían que estaban soñando. Estuvieron muy contentos por lo que pasó y yo estoy muy orgulloso de tener compañeros así, que fueron tan felices por mí. Eso es lo más importante.

-Estuvo el pasado curso unos meses en el Leganés. ¿Qué sensación se llevó de su paso por España? Fue una experiencia muy bonita como futbolista pero creo que más como persona. Encontré muchos compañeros con los que sigo hablando como Jon Ander Serantes o Martín Mantovani, la gente del club son grandes personas. No tuve la suerte de jugar muchos partidos, pero creo que como persona y como futbolista aprendí muchas cosas.

-Su oportunidad llegó después de una larga lesión de Serantes. ¿Ha vuelto a hablar con él? He hablado con él muchas veces porque es un chico de oro, un chico que merece mucho más de lo que le está pasando como portero y como persona porque es muy grande. Siempre me echó una mano, desde el primer momento que llegué al Leganés. Él, Mantovani, Carlos Sánchez... Estoy feliz porque ahora ha vuelto al trabajo. Se lo merece mucho.

-¿Le hubiera gustado estar más tiempo en Laliga? Sí, porque creo que con un poco más de tiempo podría haberlo hecho mucho mejor de lo que lo hice... Fue difícil al principio cambiar todo. El trabajo era muy diferente al de Italia, un idioma nuevo, todo nuevo. Con un poco más de tiempo podría haber hecho las cosas mejor. No sé cómo de mejor pero un poco mejor seguro.

-¿Cómo valora la temporada que está haciendo el Leganés? La estoy viendo muy bien. Están haciendo un trabajo importante. Y estoy muy feliz por ellos.