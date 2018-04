La cabeza contra el poderío físico

A veces el mejor entrenamiento es el descanso. Este ejemplo le viene al pelo al Mann Filter. Hoy disputa su quinto partido en dos semanas. Sin embargo, para el Spar Citylift Girona es el segundo en el mismo periodo. Las catalanas tienen todos los números para clasificarse para la final por el título de la Liga Dia. Se enfrentan esta tarde en el pabellón Eduardo Lastrada a las 21.00 horas en las semifinales del playoff a un agotado Mann Filter. Si gana el equipo local, se jugará un tercer partido el domingo en Gerona.

En el primer partido las catalanas vencieron con facilidad por 87 a 64. Los dos primeros cuartos aguantó algo el tirón el equipo de Víctor Lapeña. Pero después quedó en evidencia el poderío físico del Girona, un equipo con diez jugadoras útiles frente a las siete que emplea Víctor Lapeña. La base Rosó Buch se exhibió los dos últimos cuartos frente a un equipo agotado físicamente. Las aragonesas pondrán todo de su parte para que esta tarde no se vuelvan a repetir estas imágenes.

«Gracias a Isaac Caseras, el preparador físico y a Alicia Calvo, la fisio, estamos lo mejor que podemos estar. Los partidos del playoff han sido muy duros y ese cansancio se nota. Pero hoy es una final ante nuestra afición y saldremos al máximo», explica Tamara Abalde, que recuerda el primer partido. «Tienen un plantilla más larga y nos fallaron las fuerzas el tercer cuarto. Pero la mente, las ganas y la adrenalina te pueden hacer superar el cansancio. Tenemos que controlar el rebote defensivo», reconoce.

Ocete explica que «llevamos una gran acumulación de partidos las tres últimas semanas». El sistema competitivo beneficia a los favoritos. «Aguantamos un rato, pero las fuerzas nos flaquean. Girona venía de descansar dos semanas, es un equipo más largo y más potente y ganar a estos equipos es muy complicado», dice.

Desde el último partido las aragonesas solo realizaron una sesión colectiva de dos horas ayer por la tarde. «Las jugadoras han tenido descanso completo y entrenamiento a la carta, planes de recuperación y los entrenadores hemos hecho análisis del rival. Las opciones pasan por estar enteros físicamente, que nos respeten las faltas, que podamos mantener nuestro ritmo y que haya un pabellón lleno hasta arriba», afirma Víctor Lapeña.

Isaac Caseras es el preparador físico del Mann Filter. «Los cuatro últimos partidos se han planteado de forma activa con el objetivo principal de la acumulación por el esfuerzo y compensar el trabajo no realizado por las que no lo hicieron, que es lo más difícil. El objetivo es no parar pero siempre controlando la carga». Isaac Caseras explica que las dos últimas sesiones «se busca recobrar la chispa de competición y la táctica», valora Caseras.