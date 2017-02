Una caída en picado

La trayectoria de Adas Juskevicius en el Tecnyconta Zaragoza describe una curva descendente y bastante pronunciada en las últimas semanas. El rendimiento del lituano, lejos de mejorar favorecido por su integración en la plantilla, está experimentando un retroceso que supone un problema para el perímetro del equipo, más aún tras la salida de Stephen Holt. Desde su renovación el 11 de enero, Juskevicius promedia 3,1 puntos, 0,6 rebotes, 1,4 asistencias y 0,2 de valoración por jornada en 17 minutos de juego.

Hasta ese momento, en sus ocho primeros partidos como jugador del Tecnyconta, Juskevicius jugó 18 minutos de media sumando 7,3 puntos, 1,3 rebotes, 1,4 asistencias y 4,8 de valoración. Sus porcentajes de acierto también se han desplomado en las últimas fechas. Desde el triple promediaba un 45% que se ha quedado en un 21%, mientras que desde dentro del arco ha pasado de un 55% a un 33%. En estos últimos cinco partidos no ha pisado ni una vez la línea del tiro libre. Los números evidencian la intrascendencia en el juego del escolta, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de minutos de que dispone. Una circunstancia que motivó que en Valencia Juskevicius tuviera menos minutos (16) y saltara a pista Jonathan Barreiro.

Y un problema más para el equipo aragonés y para Andreu Casadevall cuando parecía que el perímetro estaba ya bien cubierto. De hecho, el Tecnyconta decidió prescindir de Stephen Holt para poder liberar su ficha y tener liquidez para acometer el fichaje de un pívot. Tarea en la que aún anda inmerso pero sin resultados. El cambio de momento no está resultando plenamente satisfactorio. Holt no era una pieza determinante en el equipo y sus números no alcanzaron tampoco los que cosiguió en Andorra la temporada pasada. Pero ahora mismo los de Juskevicius son aún peores. El norteamericano se marchó con 6,2 puntos, 2,4 rebotes, 1,1 asistencias y 4,5 de valoración en 21 minutos de media.

Juskevicius cuenta a su favor con el hecho de poder actuar también de base, factor que fue decisivo en su fichaje y pesó también en su posterior renovación. Porque Holt también llegó como un combo pero no ha actuado de uno en ningún momento de la temporada. Sin embargo, sus actuaciones se están convirtiendo cada vez en más intrascendentes y no aporta ni juego ni acierto. Faceta en la que el equipo sí necesita ayuda porque su porcentaje desde el 6,75 es ya el peor de toda la Liga Endesa.

La cuestión es que el Tecnycona no acaba de estar redondo esta temporada. Cuando no se le acumulan las lesiones, desciende el rendimiento de algún jugador o del equipo al completo. La plantilla parece ir recuperando sensaciones después del bache del cambio de año pero la realidad es que el equipo solo ha ganado dos de los últimos ocho partidos, que le cuesta un mundo jugar fuera de casa y que se ha quedado en la clasificación en tierra de nadie pero con el peligro del descenso todavía presente. El equipo tiene ahora unos días extra por el parón de la Copa para trabajar en recuperar a jugadores como Juskevicius, con un problema de rendimiento, y a Norel tras su esguince. Porque lo que más necesita el Tecnyconta es ganar partidos.